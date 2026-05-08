Ряд муниципалитетов перешел на периодическое протапливание, а местами батареи уже стали холодными.

В Ленинградской области начался поэтапный процесс отключения отопления в связи с установлением комфортной погоды. Прекращение подачи тепла проходит в штатном режиме, заявили на заседании регионального штаба под руководством главы Комитета по ТЭК Сергея Морозова.

По действующему законодательству, решение о прекращении подачи тепла принимается после того, как среднесуточная температура воздуха достигает отметки выше +8 градусов в течение пяти суток. Нынешние погодные условия в большинстве муниципальных образований соответствуют этим критериям.

Первыми на режим периодического отопления перешли северные районы области еще в начале мая. На текущий момент местные администрации завершили доклады о готовности коммунальных систем к переходу на летний формат. При этом теплоснабжение в социально значимых объектах будет работать до тех пор, пока это будет необходимо.

Окончательное решение о прекращении подачи тепла в жилые дома принимается органами местного самоуправления с учетом погодных условий.