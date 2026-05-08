Новости Социум

В Ленинградской области подходит к концу отопительный сезон

Ряд муниципалитетов перешел на периодическое протапливание, а местами батареи уже стали холодными.

В Ленинградской области начался поэтапный процесс отключения отопления в связи с установлением комфортной погоды. Прекращение подачи тепла проходит в штатном режиме, заявили на заседании регионального штаба под руководством главы Комитета по ТЭК Сергея Морозова.

По действующему законодательству, решение о прекращении подачи тепла принимается после того, как среднесуточная температура воздуха достигает отметки выше +8 градусов в течение пяти суток. Нынешние погодные условия в большинстве муниципальных образований соответствуют этим критериям.

Первыми на режим периодического отопления перешли северные районы области еще в начале мая. На текущий момент местные администрации завершили доклады о готовности коммунальных систем к переходу на летний формат. При этом теплоснабжение в социально значимых объектах будет работать до тех пор, пока это будет необходимо.

Окончательное решение о прекращении подачи тепла в жилые дома принимается органами местного самоуправления с учетом погодных условий.

Новости Происшествия

В Петербурге задержали похитившего у пенсионерки более 2 млн рублей курьера мошенников

Против 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело.

Полиция Калининского района Петербурга задержала 18-летнего молодого человека, который забрал у 76-летней женщины крупную сумму денег.

В полицию о факте мошенничества еще 30 декабря 2025 года обратился знакомый пенсионерки. Мужчина сообщил, что пожилую женщину ввели в заблуждение и убедили отдать 2 065 000 рублей якобы для декларирования средств. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 

В минувшие сутки, 7 мая, оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего неработающего местного жителя. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к иным аналогичным эпизодам.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
