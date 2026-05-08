Аграрии региона уже засеяли более 31 тысячи гектаров, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Хозяйства Ленинградской области приступили к высадку ранних сортов капусты. Работы начались на полях Ломоносовского и Всеволожского районов. Тем временем в Лужском и Кировском аграрии высаживают картофель.
«Всего в регионе сев проведён на площади 31,2 тыс. га, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году на эту дату. Аграрии области сеют зерновые культуры, рапс, многолетние и однолетние травы на сено и силос, морковь, свёклу, капусту и картофель», — рассказали в пресс-службе администрации региона.