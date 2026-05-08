Хозяйства Ленобласти высаживают ранние сорта капусты

Аграрии региона уже засеяли более 31 тысячи гектаров, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Администрация Ленинградской области

Хозяйства Ленинградской области приступили к высадку ранних сортов капусты. Работы начались на полях Ломоносовского и Всеволожского районов. Тем временем в Лужском и Кировском аграрии высаживают картофель.

 
«Всего в регионе сев проведён на площади 31,2 тыс. га, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году на эту дату. Аграрии области сеют зерновые культуры, рапс, многолетние и однолетние травы на сено и силос, морковь, свёклу, капусту и картофель», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

Сельское хозяйство в Ленобласти
Тревожный знак: о чем говорят частые ночные пробуждения

Психиатр рассказал, о каком расстройстве говорят постоянные пробуждения по ночам.

Ночные пробуждения с последующими проблемами с засыпанием чаще всего говорят о наличии у человека депрессивного расстройства. Такие симптомы встречаются у 70-80% пациентов с таким диагнозом.

Психиатр Кирилл Сычев пояснил, что проблемы со сном возникают в результате сбоев в циркадных ритмах и системе «гипоталамус — гипофиз — надпочечники».

«В норме уровень кортизола (гормона стресса) начинает плавно повышаться ближе к утру, это типа гормонального »пенделя« к пробуждению. Но при депрессии его пик сдвигается на более ранние часы и становится чрезмерно высоким, что буквально »выбрасывает« человека из сна в состояние тревоги и безнадежности», — заявил врач.

Параллельно снижается выработка серотонина и мелатонина, что также влияет на здоровый сон. При этом улучшение состояния по утрам не говорит о том, что все нормально. По словам медика, это типично для депрессивных расстройств.

Как правило, самостоятельно избавиться от депрессии человеку не под силу, поэтому не стоит тянуть с походом к специалисту. Особенно — если вы замечаете, что у вас все чаще появляются навязчивые мысли.

ученые медицина депрессия

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026
18:11 04.05.2026

