Психиатр рассказал, о каком расстройстве говорят постоянные пробуждения по ночам.

Ночные пробуждения с последующими проблемами с засыпанием чаще всего говорят о наличии у человека депрессивного расстройства. Такие симптомы встречаются у 70-80% пациентов с таким диагнозом.

Психиатр Кирилл Сычев пояснил, что проблемы со сном возникают в результате сбоев в циркадных ритмах и системе «гипоталамус — гипофиз — надпочечники».

«В норме уровень кортизола (гормона стресса) начинает плавно повышаться ближе к утру, это типа гормонального »пенделя« к пробуждению. Но при депрессии его пик сдвигается на более ранние часы и становится чрезмерно высоким, что буквально »выбрасывает« человека из сна в состояние тревоги и безнадежности», — заявил врач.

Параллельно снижается выработка серотонина и мелатонина, что также влияет на здоровый сон. При этом улучшение состояния по утрам не говорит о том, что все нормально. По словам медика, это типично для депрессивных расстройств.

Как правило, самостоятельно избавиться от депрессии человеку не под силу, поэтому не стоит тянуть с походом к специалисту. Особенно — если вы замечаете, что у вас все чаще появляются навязчивые мысли.

