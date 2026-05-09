Россия согласилась продлить перемирие до 11 мая

Россия поддержала инициативу президента США о перемирии до понедельника.

Фото: magnific/ bearfotos

Россия согласилась на перемирие до 11 мая, предложенное ранее Дональдом Трампом в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе режима прекращения огня Москва и Киев проведут новый раунд обмена военнопленными.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия <...> обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны <...> Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — цитирует помощника президента РФ Юрия Ушакова РИА Новости.

Он добавил, что Трамп предложил режим прекращения огня и Украине, там поддержали инициативу американского президента, добавил Ушаков.

Россия Владимир Путин перемирие Юрий Ушаков
"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

Фото: Интересные события в Выборге/ ТГ

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города. 

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. 

Выборг Бессмертный полк День Победы

