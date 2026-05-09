Россия поддержала инициативу президента США о перемирии до понедельника.

Россия согласилась на перемирие до 11 мая, предложенное ранее Дональдом Трампом в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе режима прекращения огня Москва и Киев проведут новый раунд обмена военнопленными.

«Главное, что условлено произвести в период перемирия <...> обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны <...> Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику», — цитирует помощника президента РФ Юрия Ушакова РИА Новости.

Он добавил, что Трамп предложил режим прекращения огня и Украине, там поддержали инициативу американского президента, добавил Ушаков.