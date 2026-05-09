Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы

Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям по случаю празднования Дня Победы. В своем торжественном обращении глава региона подчеркнул особое значение 9 мая для Ленинградской области, ставшей местом одной из самых ожесточенных битв Великой Отечественной войны.

«На рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в партизанских лесах, в глубоком подполье на оккупированных территориях, ковалась Победа. Цена её была огромной. Но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Мы гордимся нашими героями, защитниками Невского Пятачка, участниками прорыва блокады Ленинграда и теми, кто в январе сорок четвёртого года полностью снял блокадное кольцо, кто освобождал наши города и деревни», - заявил губернатор.

Глава региона выразил особую признательность труженикам тыла, партизанам и подпольщикам, чьи стойкость и воля к жизни стали залогом Победы над врагом. Обращаясь к ветеранам, блокадникам, малолетним узникам нацизма и детям войны, Александр Дрозденко поблагодарил их за мужество и неоценимый вклад в восстановление страны из руин. В завершение губернатор пожелал ленинградцам здоровья, майского тепла и благополучия.

«Пусть над родной Ленинградской землёй и над всей Россией всегда будет мирное небо. Вечная память павшим! Вечная слава защитникам Отечества! С Днём Победы!», - добавил губернатор.

Александр Дрозденко 9 мая День Победы
"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

Фото: Интересные события в Выборге/ ТГ

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города. 

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. 

Выборг Бессмертный полк День Победы

