Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям по случаю празднования Дня Победы. В своем торжественном обращении глава региона подчеркнул особое значение 9 мая для Ленинградской области, ставшей местом одной из самых ожесточенных битв Великой Отечественной войны.

«На рубежах обороны Ленинграда, на Ораниенбаумском плацдарме, в партизанских лесах, в глубоком подполье на оккупированных территориях, ковалась Победа. Цена её была огромной. Но воля к жизни, к свободе, к будущему оказалась сильнее. Мы гордимся нашими героями, защитниками Невского Пятачка, участниками прорыва блокады Ленинграда и теми, кто в январе сорок четвёртого года полностью снял блокадное кольцо, кто освобождал наши города и деревни», - заявил губернатор.

Глава региона выразил особую признательность труженикам тыла, партизанам и подпольщикам, чьи стойкость и воля к жизни стали залогом Победы над врагом. Обращаясь к ветеранам, блокадникам, малолетним узникам нацизма и детям войны, Александр Дрозденко поблагодарил их за мужество и неоценимый вклад в восстановление страны из руин. В завершение губернатор пожелал ленинградцам здоровья, майского тепла и благополучия.

«Пусть над родной Ленинградской землёй и над всей Россией всегда будет мирное небо. Вечная память павшим! Вечная слава защитникам Отечества! С Днём Победы!», - добавил губернатор.