Главная / Новости / Корюшка или скумбрия: в какой рыбе больше всего омега-3

Корюшка или скумбрия: в какой рыбе больше всего омега-3

Нутрициолог рассказала, какая из этих видов рыбы лучше восполняет дефицит омега-3 в организме.

Рыба считается одним из лучших источников белка и полезных жиров. Среди россиян одними из наиболее популярных морепродуктов остаются скумбрия и корюшка, сезон которой как раз уже начался. Нутрициолог Ольга Яблокова сравнила ее питательную ценность со скумбрией и рассказала, в какой рыбе больше всего омега-3.

Как рассказала эксперт порталу «Доктор Питер», скумбрия является в данном случае рекордсменом по количеству полезных жиров. Всего 50 граммов этого продукта способны полностью закрыть суточную потребность организма в кислотах EPA и DHA, которые отвечают за когнитивные функции и снижение воспалительных процессов.

Тем временем корюшка относится к диетическим и менее жирным сортам рыбы. В ней также присутствуют полезные нутриенты, но по количеству омега-3 она уступает скумбрии. Несмотря на это, нутрициолог советует обязательно включать корюшку в рацион.

Тысячи украинцев продолжают приезжать в Россию

Только в I квартале этого года в РФ приехали более пяти тысяч граждан Украины.

Граждане Украины продолжают приезжать в Россию. За первый квартал текущего года на территорию РФ приехали 5641 житель страны, стало известно РИА Новости.

Источник отмечает, что из них 5393 человека приезжали с частным визитом, более 160 украинцев посещали Россию с деловой целью.

«Согласно статистике, 5,5 тысяч прибывших украинцев пересекли границу на авиатранспорте, 45 человек — на автомобиле, 22 — в пешем порядке. В прошлом году в Россию приехали 32570 украинцев», — пишет агентство.

