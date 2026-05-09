Нутрициолог рассказала, какая из этих видов рыбы лучше восполняет дефицит омега-3 в организме.

Рыба считается одним из лучших источников белка и полезных жиров. Среди россиян одними из наиболее популярных морепродуктов остаются скумбрия и корюшка, сезон которой как раз уже начался. Нутрициолог Ольга Яблокова сравнила ее питательную ценность со скумбрией и рассказала, в какой рыбе больше всего омега-3.

Как рассказала эксперт порталу «Доктор Питер», скумбрия является в данном случае рекордсменом по количеству полезных жиров. Всего 50 граммов этого продукта способны полностью закрыть суточную потребность организма в кислотах EPA и DHA, которые отвечают за когнитивные функции и снижение воспалительных процессов.

Тем временем корюшка относится к диетическим и менее жирным сортам рыбы. В ней также присутствуют полезные нутриенты, но по количеству омега-3 она уступает скумбрии. Несмотря на это, нутрициолог советует обязательно включать корюшку в рацион.