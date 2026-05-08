Тревожный знак: о чем говорят частые ночные пробуждения

Тревожный знак: о чем говорят частые ночные пробуждения

Психиатр рассказал, о каком расстройстве говорят постоянные пробуждения по ночам.

Ночные пробуждения с последующими проблемами с засыпанием чаще всего говорят о наличии у человека депрессивного расстройства. Такие симптомы встречаются у 70-80% пациентов с таким диагнозом.

Психиатр Кирилл Сычев пояснил, что проблемы со сном возникают в результате сбоев в циркадных ритмах и системе «гипоталамус — гипофиз — надпочечники».

«В норме уровень кортизола (гормона стресса) начинает плавно повышаться ближе к утру, это типа гормонального »пенделя« к пробуждению. Но при депрессии его пик сдвигается на более ранние часы и становится чрезмерно высоким, что буквально »выбрасывает« человека из сна в состояние тревоги и безнадежности», — заявил врач.

Параллельно снижается выработка серотонина и мелатонина, что также влияет на здоровый сон. При этом улучшение состояния по утрам не говорит о том, что все нормально. По словам медика, это типично для депрессивных расстройств.

Как правило, самостоятельно избавиться от депрессии человеку не под силу, поэтому не стоит тянуть с походом к специалисту. Особенно — если вы замечаете, что у вас все чаще появляются навязчивые мысли.

Гинцбург рассказал о первых результатах применения вакцины от рака
У страдающего меланомой пациента есть первые изменения в анализах после введения отечественного препарата. Фото: magnific Российские ученые зафиксиров...
Дорожные ограничения введут в Ленобласти 9 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора в полосе отвода;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт забора от выхода диких животных в полосе отвода;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора и смета на ИССО;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление профиля полосы отвода, земляного полотна.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д.

