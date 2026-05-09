В Выборгском районе увековечили память героя Великой Отечественной войны Леонида Барышева

В поселке Барышево состоялось торжественное открытие памятника в честь Защитника Отечества, павшего в годы войны.

Фото здесь и далее: Администрация Выборгского муниципального района

В субботу, 9 мая, в поселке Барышево Ленинградской области открыли мемориальный комплекс в честь младшего лейтенанта Леонида Александровича Барышева, погибшего при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

Почтить память героя пришли представители областного правительства и администрации Выборгского района, включая вице-губернатора Константина Патраева, главу района Валерия Савинова и руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Сергея Сазина. В мероприятии также приняли участие курсанты, местные школьники и родственники Леонида Барышева.

«Сегодня мы открыли памятник Леониду Александровичу. Своим подвигом он доказал, что является настоящим защитником нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик. Именно с него берет пример наше поколение. Мы сохраняем преемственность, заложенную нашими дедами, отцами и родителями, и проявляем ее в ходе специальной военной операции», — обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

Также на торжественной церемонии прошло трогательное выступление правнучки героя, прочитавшей стихи в память о своем предке.

Проект мемориала был реализован по инициативе жителей поселка при активной поддержке региональных властей и муниципальных образований. 

Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя обратился к ветеранам и жителям округа с торжественным поздравлением в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении Игорь Руденя назвал День Победы самым значимым и судьбоносным событием в современной российской истории. Полпред подчеркнул, что Знамя Победы, которое сегодня торжественно развивается на улицах городов, является вечным символом мужества и несгибаемой воли советского народа. 

«Вспомним сегодня имена Героев, почтим их память. Поклонимся всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и всем, кто защищает Отечество в наши дни Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов на благо нашей Родины - великой России! С праздником! С Днем Победы!», — обратился Игорь Руденя.

