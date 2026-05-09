В субботу, 9 мая, в поселке Барышево Ленинградской области открыли мемориальный комплекс в честь младшего лейтенанта Леонида Александровича Барышева, погибшего при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

Почтить память героя пришли представители областного правительства и администрации Выборгского района, включая вице-губернатора Константина Патраева, главу района Валерия Савинова и руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Сергея Сазина. В мероприятии также приняли участие курсанты, местные школьники и родственники Леонида Барышева.

«Сегодня мы открыли памятник Леониду Александровичу. Своим подвигом он доказал, что является настоящим защитником нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик. Именно с него берет пример наше поколение. Мы сохраняем преемственность, заложенную нашими дедами, отцами и родителями, и проявляем ее в ходе специальной военной операции», — обратился вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.

Также на торжественной церемонии прошло трогательное выступление правнучки героя, прочитавшей стихи в память о своем предке.

Проект мемориала был реализован по инициативе жителей поселка при активной поддержке региональных властей и муниципальных образований.