Авиаперевозки на южном направлении России восстановлены в полном объеме, сообщил Минтранс РФ.

«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита», - говорится в сообщении.

Ограничения отменены в девять утра 10 мая. Перевозки начали входить в штатный режим еще 9 мая. В течение предыдущих суток выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров, сообщило ведомство. С начала текущих суток выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают контролировать обстановку. Оперативный штаб, созданный в Минтрансе по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.