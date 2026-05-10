На юге России восстановили авиасообщение

Авиаперевозки на южном направлении России восстановлены в полном объеме, сообщил Минтранс РФ.

«Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита», - говорится в сообщении.

Ограничения отменены в девять утра 10 мая.
Ограничения отменены в девять утра 10 мая. Перевозки начали входить в штатный режим еще 9 мая. В течение предыдущих суток выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тысячи пассажиров, сообщило ведомство. С начала текущих суток выполнено 83 рейса, перевезено 11 тысяч пассажиров.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают контролировать обстановку. Оперативный штаб, созданный в Минтрансе по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.

Россия минтранс авиасообщение юг России
Новости СВО

ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции ВС России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска предприняли восемь атак на позиции подразделений ВС РФ.

Теги

ВСУ ВС РФ перемирие СВО

