Масштабный полицейский рейд прошел на строительной площадке и фортах Кронштадта. В проверочных мероприятиях участвовали полиция, Росгвардия, УФСБ и представители военно-следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу.
Силовики проверили строительную площадку на Цитадельской дороге. Для контроля обстановки с воздуха использовали квадрокоптер.
Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили около 160 транспортных средств, которые курсировали рядом со стройкой.
По итогам проверки составили 10 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.
После этого полицейские на катерах добрались до трех фортов Кронштадта, где сейчас идут реставрационные работы.