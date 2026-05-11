Главная / Новости / Силовые ведомства проверяли мигрантов в Кронштадте и на фортах с помощью квадрокоптера и катеров

Силовые ведомства проверяли мигрантов в Кронштадте и на фортах с помощью квадрокоптера и катеров

Масштабный полицейский рейд прошел на строительной площадке и фортах Кронштадта. В проверочных мероприятиях участвовали полиция, Росгвардия, УФСБ и представители военно-следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу.

Силовики проверили строительную площадку на Цитадельской дороге. Для контроля обстановки с воздуха использовали квадрокоптер.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили около 160 транспортных средств, которые курсировали рядом со стройкой.

По итогам проверки составили 10 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

После этого полицейские на катерах добрались до трех фортов Кронштадта, где сейчас идут реставрационные работы.

Иномарку повредили топором во время конфликта в бухте Большая Пихтовая. Владелец открыл стрельбу из пистолета

Конфликт между двумя компаниями отдыхающих закончился стрельбой и повреждением BMW X5 на пляже бухты Большая Пихтовая 9 мая.

По предварительным данным, между отдыхающими возникла ссора. Она быстро переросла в конфликт с применением оружия и подручных средств.

Один из участников взял топор и повредил автомобиль BMW X5, принадлежавший представителю компании оппонентов. В ответ водитель открыл огонь из травматического пистолета в сторону обидчика.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали участников конфликта. Уже в отделе мужчины написали заявления друг на друга и изложили свои версии произошедшего.

В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие
09:47 11.05.2026

Как вернуться к работе после майских праздников: советы эксперта
22:41 10.05.2026

Биолог рассказала, как эффективно защититься от комаров дома
21:41 10.05.2026

