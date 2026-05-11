Конфликт между двумя компаниями отдыхающих закончился стрельбой и повреждением BMW X5 на пляже бухты Большая Пихтовая 9 мая.

По предварительным данным, между отдыхающими возникла ссора. Она быстро переросла в конфликт с применением оружия и подручных средств.

Один из участников взял топор и повредил автомобиль BMW X5, принадлежавший представителю компании оппонентов. В ответ водитель открыл огонь из травматического пистолета в сторону обидчика.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали участников конфликта. Уже в отделе мужчины написали заявления друг на друга и изложили свои версии произошедшего.