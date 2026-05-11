Инвестиции в наборы Lego оказались выгоднее золота, биткоина, акций и облигаций. Исследование опубликовали в журнале Research in International Business and Finance.

Авторы изучили доходность наборов Lego на вторичном рынке. В выборку вошли 2 322 набора, которые выпускались с 1987 по 2015 год.

Экономисты сравнили первоначальные цены продаж и стоимость конструкторов после снятия с производства. По данным исследования, такие наборы в среднем приносили не менее 11 % годовой доходности, или около 8 % с поправкой на инфляцию.

Такой результат позволил Lego обойти крупные акции, облигации, золото и ряд альтернативных активов.

Рост цен исследователи объяснили редкостью и коллекционной ценностью наборов. После снятия конструктора с производства предложение постепенно сокращается. Часть коробок вскрывают, детали теряются, а запечатанные экземпляры становятся все более востребованными у коллекционеров.

При этом авторы подчеркнули, что Lego не является быстрым способом заработать. Такие вложения рассчитаны на долгий срок. Положительная доходность обычно проявляется через 2-3 года после снятия набора с производства.

Исследование также показало, что доходность Lego слабо зависит от стандартных рыночных факторов. Это означает, что коллекционные наборы могут вести себя не так, как обычные финансовые инструменты.

Однако для таких инвестиций важны условия. Набор должен быть редким, желательно нераспакованным и хорошо сохраненным. Именно запечатанные коробки из популярных серий и ограниченных тиражей чаще всего превращаются из игрушки в дорогой коллекционный актив.

