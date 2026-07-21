В России с 21 июля вступили в силу новые правила назначения единого пособия.

Как сообщили в Соцфонде России, для права на единое пособие семьям с детьми до 17 лет необходимо, чтобы у каждого трудоспособного члена семьи был официальный доход не менее восьми МРОТ или обоснованную причину его отсутствия. К таким причинам относится в том числе и уход за нетрудоспособным близким родственником (родители, дети, бабушки, дедушки, братья и сестры с инвалидностью I группы, лица старше 80 лет или те, кому требуется уход по медицинским показаниям). Как поясняют в Социальном фонде, родство должно быть подтверждено документами. Тети, дяди и другие родственники в этот список не попадают. Ранее при назначении единого пособия учитывался только сам факт ухода.

Соцфонд также будет проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства, независимо от региона подачи заявления.

Вам будет интересно В России предложили ввести единую льготу на авиабилеты для пенсионеров В России необходимо ввести единую льготу на авиабилеты на внутренние направления для граждан пенсионного возраста, заявил лидер Партии пенсионеров Эри...

Порядок подтверждения ухода за нетрудоспособным родственником остается прежним: необходимо обратиться в клиентскую службу отделения Соцфонда и подать заявление о прошедшем периоде ухода, после чего можно подавать документы на единое пособие.