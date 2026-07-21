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В России изменились правила назначения единого пособия

В России с 21 июля вступили в силу новые правила назначения единого пособия.

В России изменились правила назначения единого пособия - Одно из главных изменений касается подтверждения уважительных причин отсутствия дохода. Теперь к ним
Фото: freepik.

Как сообщили в Соцфонде России, для права на единое пособие семьям с детьми до 17 лет необходимо, чтобы у каждого трудоспособного члена семьи был официальный доход не менее восьми МРОТ или обоснованную причину его отсутствия. К таким причинам относится в том числе и уход за нетрудоспособным близким родственником (родители, дети, бабушки, дедушки, братья и сестры с инвалидностью I группы, лица старше 80 лет или те, кому требуется уход по медицинским показаниям). Как поясняют в Социальном фонде, родство должно быть подтверждено документами. Тети, дяди и другие родственники в этот список не попадают. Ранее при назначении единого пособия учитывался только сам факт ухода.

Соцфонд также будет проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства, независимо от региона подачи заявления.

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Порядок подтверждения ухода за нетрудоспособным родственником остается прежним: необходимо обратиться в клиентскую службу отделения Соцфонда и подать заявление о прошедшем периоде ухода, после чего можно подавать документы на единое пособие.

Теги

единое пособие Россия Соцфонд
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Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных

Около 30 норвежских оленей пересекли российскую границу с Россией в Мурманской области. Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской визы, сообщает телерадиокомпания NRK.

По данным издания, норвежские оленеводы уже обращались за визами, однако получили отказ. В результате животные, оказавшиеся на российской территории, фактически считаются потерянными.

Около 30 норвежских оленей ушли в Россию. Владельцы не могут вернуть животных - Теперь владельцы животных не могут вернуть их обратно без специального разрешения или российской виз
Фото: magnific.

Как отмечается, часть стада заметили в районе между пунктом пропуска Стурскуг — Борисоглебск и городом Заполярный.

Владелец оленей Эгиль Каллиайнен считает, что Норвегия должна устранить дыры в пограничном заборе, чтобы уменьшить количество подобных инцидентов. Он выразил надежду на восстановление диалога с Россией по этому вопросу, однако пока вернуть ушедших животных не представляется возможным.

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Теги

олени Норвегия Россия

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