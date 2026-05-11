Расчетный курс доллара опустился ниже 74 руб. впервые с 20 февраля 2023 года. Как следует из данных TradingView, 11 мая в 11:30 курс доллара достиг минимального значения в 73,975 руб.

После прекращения торгов долларом на Московской бирже в 2024 году главным ориентиром для внебиржевых сделок стал расчет через китайский юань. Этот кросс-курс сейчас используют как репрезентативный способ определения стоимости доллара.

По прогнозам экономистов, к сезону летних отпусков курс может стабилизироваться около 74 руб. На рубль влияют рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и высокая ключевая ставка.

В конце апреля 2026 года рубль укрепился к юаню до максимума с января – 10,89 руб. Также он достиг пиковых значений к доллару с июля прошлого года – 74,40 руб. На этом фоне долларовый индекс РТС приблизился к годовому максимуму и достиг 1177 пунктов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».