Роскачество назвало максимальное количество дней отпуска, которые можно взять за раз

В Роскачестве сообщили, что Трудовой кодекс РФ не запрещает оформлять оплачиваемый отпуск полностью за один раз. Россияне могут взять весь ежегодный отпуск сразу на 28 календарных дней.

По закону ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Его можно использовать целиком или разделить на части. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Остальные дни можно дробить по соглашению между работником и работодателем.

В Роскачестве уточнили, что на практике возможность уйти в отпуск на все четыре недели подряд чаще зависит не от закона, а от правил конкретной компании. Работодатель утверждает график отпусков, который обязателен для обеих сторон.

Если в нем заранее предусмотрен длительный период отдыха, сложностей обычно не возникает. Однако компания может возражать против долгого отсутствия ключевого сотрудника, особенно в сезон высокой нагрузки.

Без существенных осадков и до +22 °C – погода в Ленобласти на 12 мая

На территории Ленинградской области 12 мая ожидается теплая погода без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °C, днем +17...+22 °C. Ветер юго-восточный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.  Атмосферное давление будет понижаться.

