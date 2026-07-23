В Ленинградской области инспекторы Экомилиции проконтролировали уборку территории у контейнерной площадки на улице Верхней.

В Колтушах убрали гору мусору у контейнерной площадки у дома №3 по улице Верхней. Об этом 23 июля сообщили в Комитете государственного экологического надзора.

Местные жители сообщали о регулярном переполнении площадки бытовым и крупногабаритным мусором из-за несвоевременного вывоза ТКО. Также здесь часто фиксировались навалы непосредственно за ограждением объекта.

Ведомство направило официальное предостережение в адрес администрации городского поселения, потребовав устранить нарушения.

«Инспекторы Экомилиции провели повторное патрулирование территории, осмотр подтвердил: все навалы отходов вокруг контейнерной площадки, а также за пределами ограждения ликвидированы, прилегающая территория приведена в надлежащее состояние», — добавил в комитете.