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Новости Социум

В Колтушах убрали гору мусора после вмешательства Эконадзора

В Ленинградской области инспекторы Экомилиции проконтролировали уборку территории у контейнерной площадки на улице Верхней.

В Колтушах убрали гору мусору у контейнерной площадки у дома №3 по улице Верхней. Об этом 23 июля сообщили в Комитете государственного экологического надзора. 

Местные жители сообщали о регулярном переполнении площадки бытовым и крупногабаритным мусором из-за несвоевременного вывоза ТКО. Также здесь часто фиксировались навалы непосредственно за ограждением объекта.

Ведомство направило официальное предостережение в адрес администрации городского поселения, потребовав устранить нарушения. 

«Инспекторы Экомилиции провели повторное патрулирование территории, осмотр подтвердил: все навалы отходов вокруг контейнерной площадки, а также за пределами ограждения ликвидированы, прилегающая территория приведена в надлежащее состояние», — добавил в комитете.

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Популяция кровососов обычно увеличивается в середине июля-начале августа.

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«Резкое возрастание комариной численности наблюдается во второй половине июля и в начале августа, особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами», — цитирует эксперта РИА Новости.

Биолог добавил, что резкий рост популяции обусловлен увеличением температуры, а также наполнением водоемов и появлением новых.

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