Санкт-Петербург и Ленинградская область объединит лесопарковый зеленый пояс площадью 172 тыс. га. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Общая площадь охраняемой территории составит 172 тыс. га. Из них 22 тыс. га находятся в черте Петербурга, еще 150 тыс. га – в Ленинградской области.

«Экологическое благополучие – одна из ключевых целей развития Петербурга. Расширение площади зеленых насаждений – важнейшая часть комплексной работы. <...> Лесопарковый зеленый пояс – масштабный экологический проект, имеющий ключевое значение не только для Северной столицы, и для всей агломерации города и области. Он будет способствовать улучшению чистоты воздуха, стабилизации водного баланса, формированию «зеленых коридоров» для миграции диких животных, защите лесов от застройки и вырубки, развитию экологического туризма. Благодаря этому проекту природные ландшафты и целые экосистемы будут находиться под охраной», – рассказал Александр Беглов

Александр Беглов напомнил, что в 2025 году правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласовали увеличение площади проекта на 64 тыс. га по сравнению с первоначальными планами. После этого площадь зеленого пояса достигла нынешних 172 тыс. га. На федеральном уровне для этих территорий закрепили правовой статус, который должен гарантировать их сохранность.

На землях, входящих в состав пояса, введут строгие ограничения. Там запретят использование токсичных химикатов, размещение опасных отходов и строительство большинства промышленных объектов.

Рекультивацию нарушенных земель и защиту территорий от эрозии или загрязнения будут проводить в приоритетном порядке. Разрешены будут только санитарные мероприятия, которые не вредят лесным экосистемам.

В Санкт-Петербурге также планируют создать зеленые пояса из лесов и парков, где будет запрещена застройка. Соответствующий законопроект уже рассмотрели в Заксобрании в 1-м чтении.

Документ должен дать правительству Санкт-Петербурга право согласовывать с федеральным центром создание и изменение таких поясов. Речь идет о единой рекреационной зоне общей площадью более 170 тыс. га в городе и Ленобласти.