weather 13.2°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Правительство России утвердило создание зеленого пояса для Ленобласти и Петербурга

Новости Социум

Правительство России утвердило создание зеленого пояса для Ленобласти и Петербурга

Санкт-Петербург и Ленинградская область объединит лесопарковый зеленый пояс площадью 172 тыс. га. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Общая площадь охраняемой территории составит 172 тыс. га. Из них 22 тыс. га находятся в черте Петербурга, еще 150 тыс. га – в Ленинградской области.

«Экологическое благополучие – одна из ключевых целей развития Петербурга. Расширение площади зеленых насаждений – важнейшая часть комплексной работы. <...> Лесопарковый зеленый пояс – масштабный экологический проект, имеющий ключевое значение не только для Северной столицы, и для всей агломерации города и области. Он будет способствовать улучшению чистоты воздуха, стабилизации водного баланса, формированию «зеленых коридоров» для миграции диких животных, защите лесов от застройки и вырубки, развитию экологического туризма. Благодаря этому проекту природные ландшафты и целые экосистемы будут находиться под охраной», – рассказал Александр Беглов

Александр Беглов напомнил, что в 2025 году правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласовали увеличение площади проекта на 64 тыс. га по сравнению с первоначальными планами. После этого площадь зеленого пояса достигла нынешних 172 тыс. га. На федеральном уровне для этих территорий закрепили правовой статус, который должен гарантировать их сохранность.

На землях, входящих в состав пояса, введут строгие ограничения. Там запретят использование токсичных химикатов, размещение опасных отходов и строительство большинства промышленных объектов.

Рекультивацию нарушенных земель и защиту территорий от эрозии или загрязнения будут проводить в приоритетном порядке. Разрешены будут только санитарные мероприятия, которые не вредят лесным экосистемам.

В Санкт-Петербурге также планируют создать зеленые пояса из лесов и парков, где будет запрещена застройка. Соответствующий законопроект уже рассмотрели в Заксобрании в 1-м чтении.

Документ должен дать правительству Санкт-Петербурга право согласовывать с федеральным центром создание и изменение таких поясов. Речь идет о единой рекреационной зоне общей площадью более 170 тыс. га в городе и Ленобласти.

Вам будет интересно
Роскачество назвало максимальное количество дней отпуска, которые можно взять за раз
В Роскачестве сообщили, что Трудовой кодекс РФ не запрещает оформлять оплачиваемый отпуск полностью за один раз. Россияне могут взять весь ежегодный о...
11.05.2026
177

Теги

Ленинградская область Санкт-Петербург Зеленый пояс
Новости Социум

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на запрос ТАСС, сейчас в стране насчитывается 23 представителя этого народа.

При этом в 2022 году их представителей в стране было всего четыре, поэтому в статистике отмечается рост. В ФАДН также сообщили, что в целом численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет увеличилась на 20 %.

Кереки относятся к палеоазиатским народам. Исторически они проживали на побережье Берингова моря – от Анадырского лимана до устья реки Опуки. Археологи выделяют древнекерекскую археологическую культуру, которую датируют 1-й половиной I тысячелетия до н. э.

В XVIII веке численность кереков значительно сократилась из-за войн между чукчами и коряками, эпидемий и уменьшения численности морского зверя, который был традиционным объектом охоты. В XX веке кереки были почти полностью ассимилированы чукчами.

Вам будет интересно
Центробанк: Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в 2025 году, будет выплачивать ее до конца жизни
Российские банки стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым к моменту планового погашения кредита исполнится 70-75 лет. Об этом сообщили в пресс-с...
11.05.2026
147

Теги

Россия ФАДН

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие
В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие

09:47 11.05.2026

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге
Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

12:23 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться