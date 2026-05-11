Российские банки стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым к моменту планового погашения кредита исполнится 70-75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России со ссылкой на анализ данных бюро кредитных историй.

Это больше ожидаемой продолжительности жизни – 73 года.

По данным регулятора, на таких заемщиков пришлось около 20 % ипотечных кредитов, выданных во 2-м полугодии 2025 года. В целом за период перегрева экономики 2023-2024 годов доля заемщиков, которые должны выплатить ипотеку в возрасте старше 60 лет, составила 65 %.

При этом в ЦБ отметили, что заемщики, оформившие ипотеку в 2025 году, допускают меньше просрочек, чем те, кто взял кредит в 2024 году.

«Значительная часть выдач ипотеки в 2025 году пришлась на программу «Семейная ипотека»: ею воспользовались 560 тысяч человек, или 59 процентов от всего числа заемщиков, получивших ипотечный кредит», – говорится в сообщении ЦБ

В Центробанке предполагают, что многие не покупали первое жилье, а улучшали жилищные условия. У 216 тыс. заемщиков ранее уже был ипотечный кредит.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 8 апреля сообщил, что в правительстве рассматривают возможность увеличить лимит по семейной ипотеке и ввести дифференцированную ставку в зависимости от количества детей в семье.