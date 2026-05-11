Главного инженера и начальника структурного подразделения организации в сфере управления железнодорожной инфраструктурой задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в коррупции.

Как сообщает spb.aif.ru, уголовное дело связано с получением денег от гендиректора подрядной организации. По данным следствия, главный инженер с декабря 2025 года по май 2026 года получил 6 млн руб.

Из этой суммы 3 млн руб. он передал начальнику структурного подразделения. Фигурантов задержали сотрудники ФСБ при получении денежных средств. Вину они признали. Расследование продолжается.