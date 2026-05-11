weather
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе

Новости Социум

Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское» Гончаровского сельского поселения. Его местонахождение неизвестно с 28 апреля 2026 года.

Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе - По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Ролдугина, просят сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.

Теги

Ленинградская область Выборгский район ЛизаАлерт
Новости Происшествия

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

Главного инженера и начальника структурного подразделения организации в сфере управления железнодорожной инфраструктурой задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в коррупции.

Как сообщает spb.aif.ru, уголовное дело связано с получением денег от гендиректора подрядной организации. По данным следствия, главный инженер с декабря 2025 года по май 2026 года получил 6 млн руб.

Из этой суммы 3 млн руб. он передал начальнику структурного подразделения. Фигурантов задержали сотрудники ФСБ при получении денежных средств. Вину они признали. Расследование продолжается.

Вам будет интересно
В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
05.09.2025
5796

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге
Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

12:23 11.05.2026

В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие
В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие

09:47 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться