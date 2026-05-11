По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское» Гончаровского сельского поселения. Его местонахождение неизвестно с 28 апреля 2026 года.
Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и синие кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Ролдугина, просят сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.