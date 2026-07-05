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Назван предварительный размер маткапитала в 2027 году

В 2027 году размер материнского капитала в России может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Назван предварительный размер маткапитала в 2027 году - В 2027 году размер материнского капитала в России может составить около 767 тысяч рублей на первого
Фото: freepik.

Для семей, которые не получали маткапитал за первого ребенка, сумма на второго ребенка может достигнуть примерно 1 013 000 рублей. Если семья уже получила материнский капитал за первого ребёнка, то выплата за второго составит около 247 тысяч рублей.

Говырин пояснил, что прогноз основан на коэффициенте в 5,2%, однако окончательные суммы станут известны после определения уровня инфляции за 2026 год.

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Теги

маткапитал Россия госдума
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Пока родители были на охоте: во Всеволожском районе малыши енотовидной собаки отправились исследовать мир

Во Всеволожском районе Ленобласти биолог Павел Глазков запечатлел на видео щенков енотовидной собаки, которые самостоятельно вышли исследовать окрестности своей норы.

По словам специалиста, малышам около месяца, и если бы родители находились рядом, они сразу загнали бы щенков обратно в нору ради их безопасности.

Видео: биолог Павел Глазков.

Енотовидная собака, также известная как уссурийская лисица, исторически обитает на Дальнем Востоке. В Ленинградскую область этих животных начали завозить еще в 1936 году как ценный промысловый вид. Сегодня, по оценкам специалистов, в регионе насчитывается около 5000 енотовидных собак. Они встречаются не только в области, но и в Петербурге.

Биолог отметил, что енотовидные собаки образуют постоянные пары, причем самцы активно участвуют в воспитании потомства. Пары формируются еще осенью, без ожесточенной борьбы между животными, а зиму они проводят вместе, чтобы весной приступить к выведению потомства.

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Теги

Павел Глазков Ленобласть енотовидные собаки

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