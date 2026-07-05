В 2027 году размер материнского капитала в России может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Для семей, которые не получали маткапитал за первого ребенка, сумма на второго ребенка может достигнуть примерно 1 013 000 рублей. Если семья уже получила материнский капитал за первого ребёнка, то выплата за второго составит около 247 тысяч рублей.

Говырин пояснил, что прогноз основан на коэффициенте в 5,2%, однако окончательные суммы станут известны после определения уровня инфляции за 2026 год.