Диетолог назвала самый вредный шоколад

Диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала съедать не больше одной дольки шоколада в день и делать это утром.

По словам специалиста, жирный шоколад с орехами, сухим молоком, сливками или сухофруктами повышает риск переедания.

«В шоколад для вкуса добавляют орехи, ваниль, сухое молоко и сливки. Но чем жирнее шоколад по составу, сливки, молоко, орехи, сухофрукты, тем выше шанс переесть его. Поэтому тут с осторожностью для всех. Жирная пища вкусна и волокниста, отсюда высокое удовольствие и выработка дофамина, но отсюда и переедание», – пояснила София Кованова

Диетолог также отметила, что белый шоколад нельзя назвать полезным вариантом.

«В белом шоколаде в основном сахар и молоко, это не полезно и это не шоколад, это какао-масло с молоком в красивой упаковке», – сказала София Кованова

шоколад здоровье
Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 12 по 15 мая

Взрывные работы проведут в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района с 12 по 15 мая.

«С 12 по 15 мая, в период с 8:00 до 18:00 в карьерах Каменногорского поселения в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», – сообщили в администрации

Гражданам напоминают, что находиться на территории промплощадок, а также в радиусе 700 метров от них запрещено.

