Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе с 12 по 15 мая

Взрывные работы проведут в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района с 12 по 15 мая.

«С 12 по 15 мая, в период с 8:00 до 18:00 в карьерах Каменногорского поселения в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», – сообщили в администрации

Гражданам напоминают, что находиться на территории промплощадок, а также в радиусе 700 метров от них запрещено.

Новости Экономика

Курьеров оштрафовали почти на 2 млн рублей за год в Петербурге

Почти 500 курьеров оштрафовали в Санкт-Петербурге после введения новых правил для передвижения на самокатах, велосипедах и электровелосипедах, сообщает «АБН24».

Новые ограничения действуют в городе с 1 июля 2025 года. Смольный запретил курьерам ездить по отдельным участкам, установил требования к внешнему виду и ограничил скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч.

В парках и на площадях 18 районов курьерам полностью запретили передвигаться на двухколесном транспорте. Компании, которые сдают электросамокаты в аренду, обязали оснащать их датчиками скорости и геолокации.

С июля 2025 года по начало мая 2026 года сотрудники составили 837 административных протоколов. Мировые суды оштрафовали 479 курьеров. Общая сумма взысканий достигла почти 2 млн руб.

Чаще всего курьеров штрафуют за езду в запрещенных местах и несоответствие требованиям к внешнему виду. При этом, несмотря на ограничения, количество курьеров в Санкт-Петербурге выросло на 15-25 % и достигло 65 тыс. человек.

