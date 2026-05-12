Почти 500 курьеров оштрафовали в Санкт-Петербурге после введения новых правил для передвижения на самокатах, велосипедах и электровелосипедах, сообщает «АБН24».

Новые ограничения действуют в городе с 1 июля 2025 года. Смольный запретил курьерам ездить по отдельным участкам, установил требования к внешнему виду и ограничил скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч.

В парках и на площадях 18 районов курьерам полностью запретили передвигаться на двухколесном транспорте. Компании, которые сдают электросамокаты в аренду, обязали оснащать их датчиками скорости и геолокации.

С июля 2025 года по начало мая 2026 года сотрудники составили 837 административных протоколов. Мировые суды оштрафовали 479 курьеров. Общая сумма взысканий достигла почти 2 млн руб.

Чаще всего курьеров штрафуют за езду в запрещенных местах и несоответствие требованиям к внешнему виду. При этом, несмотря на ограничения, количество курьеров в Санкт-Петербурге выросло на 15-25 % и достигло 65 тыс. человек.