Ленинградская область заняла 32-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии. Рейтинг подготовили специалисты РИА «Новости». Доступность оценивали по количеству электроэнергии, которое жители регионов могут купить на среднюю месячную зарплату.

В Ленинградской области на среднюю чистую зарплату в марте 2026 года можно было приобрести 12 230 кВт-ч. Средний тариф на электроэнергию в России в марте 2026 года составил 5,95 руб. за кВт-ч. Этот показатель не изменится до 1 октября 2026 года.

При этом разброс тарифов по регионам остается значительным – от 1,8 до 11,54 руб. за кВт-ч.

Лидером рейтинга стала Иркутская область. Там на среднюю зарплату можно купить 45 997 кВт-ч, а цена электроэнергии остается самой низкой в России – 1,8 руб. за кВт-ч. Также в топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Камчатский край.

В Ленинградской области стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления за 100 кВт-ч составила 670 руб. В период с декабря 2025 года по март 2026 года 1 кВт-ч в регионе подорожал на 1,7 руб.

Последние места рейтинга заняли Северная Осетия, Адыгея, Ингушетия, Ивановская область и Калмыкия.