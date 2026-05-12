Ленобласть заняла 32 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии

Ленобласть заняла 32 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии

Фото: Freepik.

Ленинградская область заняла 32-е место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии. Рейтинг подготовили специалисты РИА «Новости». Доступность оценивали по количеству электроэнергии, которое жители регионов могут купить на среднюю месячную зарплату.

В Ленинградской области на среднюю чистую зарплату в марте 2026 года можно было приобрести 12 230 кВт-ч. Средний тариф на электроэнергию в России в марте 2026 года составил 5,95 руб. за кВт-ч. Этот показатель не изменится до 1 октября 2026 года.

При этом разброс тарифов по регионам остается значительным – от 1,8 до 11,54 руб. за кВт-ч.

Лидером рейтинга стала Иркутская область. Там на среднюю зарплату можно купить 45 997 кВт-ч, а цена электроэнергии остается самой низкой в России – 1,8 руб. за кВт-ч. Также в топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Камчатский край.

В Ленинградской области стоимость электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления за 100 кВт-ч составила 670 руб. В период с декабря 2025 года по март 2026 года 1 кВт-ч в регионе подорожал на 1,7 руб.

Последние места рейтинга заняли Северная Осетия, Адыгея, Ингушетия, Ивановская область и Калмыкия.

Ленинградская область Россия электроэнергия
Новости Происшествия Главное

Над Россией за ночь сбили 27 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, умер житель села Вознесеновка. Мужчина получил тяжелые ранения при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу одного из предприятий.

Также дроны атаковали предприятие в Шебекино. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Еще один служебный автомобиль атаковали вблизи села Зозули. После удара по микроавтобусу ранения получили двое мужчин.

В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области беспилотник уничтожили в Миллеровском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Режим беспилотной опасности также ввели на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саранска, Саратова, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.

БПЛА СВО Россия минобороны

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026
