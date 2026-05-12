Ленобласть и Петербург вошли в число регионов России, где с начала сезона чаще всего фиксировали укусы клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, наибольшее число обращений из-за укусов клещей зарегистрировали в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской и Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и Петербурге.

С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 43 тыс. человек. От клещевого вирусного энцефалита привились более 2,2 млн человек.