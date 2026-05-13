Юбилейная рекламная кампания «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил» от НПАО «Светогорский ЦБК» набирает обороты.

За 30 лет SvetoCopy прошла большой путь от первой офисной бумаги массового производства до лидера в категории «бумага для офиса»* и продолжает быть неотъемлемой частью офисной жизни. В этот знаковый для бренда год Светогорский ЦБК запустил масштабную рекламную кампанию, объединяющую как историю, так и современный этап развития бренда.

«Призов больше, чем бумаги в пачке!»: в период с 16 марта по 15 декабря 2026 года покупатели SvetoCopy могут зарегистрировать коды с промо-пачек на сайте и участвовать в розыгрыше более 1 400 призов:

Еженедельные розыгрыши - 30 призов. Среди них: 500 рублей на мобильный телефон, сертификаты на 2 500 и 10 000 рублей на маркетплейс.

Ежемесячные розыгрыши - еще 30 призов. Фирменные зеленые олимпийки и яркие носки.

Главный приз - три сертификата по 300 000 рублей на маркетплейс. Их разыграют среди тех, кто найдет Ретро-пачку SvetoCopy в лимитированном дизайне 1996 года. Ведь самая первая пачка SvetoCopy была белого цвета. А тот самый узнаваемый зеленый цвет, который сейчас является неотъемлемой частью фирменного стиля, пачка приобрела позднее, в 1999 году.

Чтобы принять участие в акции, необходимо:

- приобрести бумагу SvetoCopy;

- зарегистрировать коды с пачек на сайте;

- искать Ретро-пачку в специальном дизайне 1996 года;

- ловить «Листы удачи».

Центральный образ программы - уже полюбившаяся многим с 2025 года офис-менеджер Света Горская. Она символизирует важную роль сотрудников административно-хозяйственной сферы, ведь на них держится работа множества офисов. Такую важную роль играет и бумага под брендом SvetoCopy.

«Название программы «SvetoCopy - 30 лет в расСВЕТе сил» подчеркивает, что бренд полон энергии и выходит на очередной уровень развития. Для нас юбилейная кампания - возможность не только вспомнить историю бумаги SvetoCopy, но и поблагодарить покупателей за то, что они остаются с нами все эти годы», - отмечает Артем Дунаев, директор по продажам белых бумаг на территории России, маркетингу и корпоративным коммуникациям НПАО «Светогорский ЦБК».

Общий срок проведения акции «SvetoСopy - 30 лет в расSVEТе сил», включая срок выдачи призов: с 16.03.2026 по 31.12.2026 включительно. Информация об организаторе акции, сроках, месте и порядке получения призов, а также о правилах проведения можно узнать на сайте

* По результатам исследования, проведенного в августе 2025 года ООО «Ипсос Комкон» в 14 российских городах методом онлайн-интервью среди 500 лиц, принимающих решение о закупке офисной бумаги в компаниях.