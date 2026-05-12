В рамках нацпроекта Ленобласть модернизирует инженерную инфраструктуру в шести районах

В Ленинградской области объявлены конкурсы на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей на десяти объектах ГУП «Леноблводоканал». Работы затронут Приозерский, Волховский, Тихвинский, Всеволожский, Кингисеппский и Сланцевский районы. 

Как отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев, замена трубопроводов позволит значительно снизить аварийность и обеспечить жителей качественным водоснабжением на десятилетия вперёд.

«Это не просто ремонт — это вклад в комфорт и безопасность людей», — подчеркнул Беляев.

В Приозерском районе в деревне Снегирёвка предстоит заменить 7,14 километра стальных труб на полиэтиленовые в рамках капремонта водопровода. В Волховском районе в селе Колчаново на улицах Прибрежной и Новой обновят 1,2 километра водопроводных труб со сменой материала на полиэтилен. В селе Паша запланирован капремонт напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации от канализационной насосной станции на улице Советской до напорного участка трубопровода — здесь заменят 4,15 километра стальных труб на полиэтиленовые.

В Тихвинском районе в городе Тихвине проведут капремонт двух напорных коллекторов от очистных сооружений на Большой Заводской улице. Проектом предусмотрена замена 7,95 километра стальных и чугунных труб на полиэтиленовые. Во Всеволожском районе работы пройдут на нескольких объектах. В посёлке Осельки запланирован капремонт сетей водоотведения: 969 метров бетонных труб заменят на полимерные. В деревне Лесколово отремонтируют водопроводную сеть в две нитки общей протяжённостью 11,7 километра, заменив стальные трубы на полиэтиленовые. В Ириновке выполнят капремонт водопровода от насосной станции третьего подъёма до посёлка с обновлением 11,1 километра труб. Ещё один объект — водопровод до насосной станции в деревне Ваганово, где заменят 8,56 километра стальных труб.

В Кингисеппском районе пройдёт капремонт водовода «Белая речка» от водоочистных сооружений у деревни Слободка до повысительной насосной станции в деревне Вистино. Здесь 10,1 километра чугунных труб будут заменены на полиэтиленовые. В Сланцевском районе в городе Сланцы капитально отремонтируют напорный коллектор от канализационной насосной станции до центральных очистных сооружений, в рамках работ 5,88 километра труб заменят на полимерные.

Финансирование осуществляется по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке федерального бюджета.

Новости Происшествия

Мужчина избил женщину-кондуктора в Петербурге

Нетрезвый пассажир ударил женщину-кондуктора на конечной остановке троллейбуса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 9 мая.

Конфликт возник в салоне троллейбуса № 10. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и отказался выходить из транспорта. После этого он ударил работницу Горэлектротранса в область груди и лица.

Водитель троллейбуса увидел происходящее и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Около 19:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали нарушителя на 1-й линии В. О. Пострадавшую женщину-кондуктора госпитализировали.

Медицинская помощь также потребовалась 66-летнему агрессору. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и получил травмы при падении.

