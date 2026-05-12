Наличие сбережений помогает жителям российских регионов, в том числе Петербурга и Ленинградской области, сохранять ментальное здоровье. Это следует из опроса* ВТБ, который показал, что уже сам по себе процесс накоплений становится своеобразной вкладотерапией. При этом каждый второй заходит в онлайн банк один-два раза в неделю именно для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений, – и этого, по их мнению, достаточно для поддержания ментального здоровья.

Результаты исследования показали, что наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных. А непосредственно процесс накопления является своеобразной вкладотерапией. Для 27% это просмотр начисленных процентов, для 20% – активация кешбэка и бонусов. 33% респондентов радует сам факт перевода денег на накопительный счет или вклад.

Половина опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, поломка техники. Классическую подушку – от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет – это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*апрель-май 2026 года, 1 500 респондентов-жителей крупных городов, 18-65 лет. В некоторых вопросах была возможность отметить несколько вариантов ответа.