Главная / Новости / Эксперты выяснили, что вкладотерапия является для большинства россиян способом поддержания положительного эмоционального фона

Новости Экономика

Эксперты выяснили, что вкладотерапия является для большинства россиян способом поддержания положительного эмоционального фона

Наличие сбережений помогает жителям российских регионов, в том числе Петербурга и Ленинградской области, сохранять ментальное здоровье. Это следует из опроса* ВТБ, который показал, что уже сам по себе процесс накоплений становится своеобразной вкладотерапией. При этом каждый второй заходит в онлайн банк один-два раза в неделю именно для того, чтобы посмотреть на сумму накоплений, – и этого, по их мнению, достаточно для поддержания ментального здоровья.

Фото: magnific. com

Результаты исследования показали, что наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных. А непосредственно процесс накопления является своеобразной вкладотерапией. Для 27% это просмотр начисленных процентов, для 20% – активация кешбэка и бонусов. 33% респондентов радует сам факт перевода денег на накопительный счет или вклад.

Половина опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, поломка техники. Классическую подушку – от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, — назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.

«Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет – это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*апрель-май 2026 года, 1 500 респондентов-жителей крупных городов, 18-65 лет. В некоторых вопросах была возможность отметить несколько вариантов ответа.  

Новости Происшествия

Петербуржец остался без автомобиля за пьяную езду без прав

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в состоянии опьянения. 

В Петербурге суд изъял у местного жителя автомобиль за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав за аналогичное нарушение.

Как сообщили в городской прокуратуре, 8 марта текущего года инспекторы остановили на Авангардной улице автомобиль «Форд Фьюжн» для проверки документов. В ходе беседы сотрудники ГАИ заподозрили, что владелец иномарки пьян. Позже медосвидетельствование подтвердило опасения правоохранителей. Более того, оказалось, что ранее нарушитель был лишен водительских прав.

На суде мужчина пояснил, что утром решил выпить слабоалкогольный напиток, а затем отправился в магазин за цветами. 

«Виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев», — передает прокуратура.

