Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие.

С 4 мая по 10 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 33 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза;

— к поисково-спасательным работам в лесах – 5 раз;

— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз (пострадали 2 человека, погиб 1 человек).

