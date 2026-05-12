До +24°С, дожди и сильный ветер ожидаются в Ленобласти 13 мая

Фото: МЧС ЛО

Синоптики рассказали о погоде в 47-м регионе в среду.

Погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Ленинградской области 13 мая. Местами в регионе пройдут ливни с грозой, предупреждает региональное управление МЧС.

«Ночью без существенных осадков, во второй половине дня в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывистый», — указано в сообщении.

 Температура воздуха в темное время суток составит +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24.

Новости Происшествия

Петербуржец остался без автомобиля за пьяную езду без прав

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в состоянии опьянения. 

В Петербурге суд изъял у местного жителя автомобиль за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав за аналогичное нарушение.

Как сообщили в городской прокуратуре, 8 марта текущего года инспекторы остановили на Авангардной улице автомобиль «Форд Фьюжн» для проверки документов. В ходе беседы сотрудники ГАИ заподозрили, что владелец иномарки пьян. Позже медосвидетельствование подтвердило опасения правоохранителей. Более того, оказалось, что ранее нарушитель был лишен водительских прав.

На суде мужчина пояснил, что утром решил выпить слабоалкогольный напиток, а затем отправился в магазин за цветами. 

«Виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев», — передает прокуратура.

