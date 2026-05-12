Синоптики рассказали о погоде в 47-м регионе в среду.
Погода с переменной облачностью и осадками ожидается в Ленинградской области 13 мая. Местами в регионе пройдут ливни с грозой, предупреждает региональное управление МЧС.
«Ночью без существенных осадков, во второй половине дня в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозе порывистый», — указано в сообщении.
Температура воздуха в темное время суток составит +7...+12 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24.