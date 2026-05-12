300-летняя «Танечкина сосна» из Сясьстроя претендует на звание «Дерево года России»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона с призывом поддержать уникальное дерево, растущее в Волховском районе, в конкурсе «Дерево года России». 

Фото: lenobl.ru

Главная достопримечательность песчаного пляжа на берегу реки Сясь в городе Сясьстрой — 300-летняя «Танечкина сосна», которая участвует в конкурсе под номером 50. Всего в этом году за звание борются 78 уникальных деревьев со всей страны. Голосование уже стартовало и продлится до 1 августа на официальном сайте.

У сосны есть своя человеческая легенда. В XIX веке девочка по имени Танечка носила обед своему отцу, работавшему в каменоломне, и заблудилась в пещерах. Её нашли живой только на четвёртый день. С тех пор и пещера, и сосна, растущая на дюне, носят имя Танечки.

Победитель конкурса получит диплом, профессиональное обследование своего состояния и комплекс оздоровительных мероприятий.

«Будем рады, если нашу сосну признают деревом года России. Поддержим. Пусть о нашей сосне узнает вся страна», — призвал земляков Александр Дрозденко.

Конкурс традиционно имеет международный статус, однако после 2022 года Россия проводит его самостоятельно. По словам губернатора, уровень соревнования остался по-прежнему высоким и престижным.

Мужчина избил женщину-кондуктора в Петербурге

Нетрезвый пассажир ударил женщину-кондуктора на конечной остановке троллейбуса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга 9 мая.

Фото: Росгвардия

Конфликт возник в салоне троллейбуса № 10. Пьяный мужчина вел себя агрессивно и отказался выходить из транспорта. После этого он ударил работницу Горэлектротранса в область груди и лица.

Водитель троллейбуса увидел происходящее и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Около 19:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району задержали нарушителя на 1-й линии В. О. Пострадавшую женщину-кондуктора госпитализировали.

Медицинская помощь также потребовалась 66-летнему агрессору. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и получил травмы при падении.

