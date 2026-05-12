Специалисты проложили новые газовые сети в микрорайоне Улитов Ручей.

В рамках президентской программы догазификации в Тихвине Ленинградской области завершены работы по строительству распределительного газопровода. Общая протяженность новых сетей в районе Улитов Ручей составила 1,1 километра.

Как рассказали в Комитете по ТЭК Ленобласти, Тихвинский район демонстрирует высокие темпы реализации программы. На текущий момент принято 1,4 тысячи заявок и заключено более 1,1 тысячи договоров. Тем временем газовые сети уже подведены к границам тысячи участков.

Собственники домов уже могут приступать к подаче заявок на подключение. Оформить документы можно через портал Единого оператора газификации, сайт компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», в территориальных офисах компании или через МФЦ.