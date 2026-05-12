Новости Социум

В Тихвине завершено строительство газопровода для 221 дома

Специалисты проложили новые газовые сети в микрорайоне Улитов Ручей.

В рамках президентской программы догазификации в Тихвине Ленинградской области завершены работы по строительству распределительного газопровода. Общая протяженность новых сетей в районе Улитов Ручей составила 1,1 километра. 

Как рассказали в Комитете по ТЭК Ленобласти, Тихвинский район демонстрирует высокие темпы реализации программы. На текущий момент принято 1,4 тысячи заявок и заключено более 1,1 тысячи договоров. Тем временем газовые сети уже подведены к границам тысячи участков. 

Собственники домов уже могут приступать к подаче заявок на подключение. Оформить документы можно через портал Единого оператора газификации, сайт компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», в территориальных офисах компании или через МФЦ.

Новости Происшествия

Петербуржец остался без автомобиля за пьяную езду без прав

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за езду в состоянии опьянения. 

В Петербурге суд изъял у местного жителя автомобиль за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина был лишен прав за аналогичное нарушение.

Как сообщили в городской прокуратуре, 8 марта текущего года инспекторы остановили на Авангардной улице автомобиль «Форд Фьюжн» для проверки документов. В ходе беседы сотрудники ГАИ заподозрили, что владелец иномарки пьян. Позже медосвидетельствование подтвердило опасения правоохранителей. Более того, оказалось, что ранее нарушитель был лишен водительских прав.

На суде мужчина пояснил, что утром решил выпить слабоалкогольный напиток, а затем отправился в магазин за цветами. 

«Виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев», — передает прокуратура.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
