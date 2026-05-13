weather 19.8°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / Все без исключения мясные консервы 10 популярных марок в магазинах Петербурга не соответствуют ГОСТу

Новости Социум

Все без исключения мясные консервы 10 популярных марок в магазинах Петербурга не соответствуют ГОСТу

Все проверенные образцы мясных консервов из 10 популярных торговых марок не соответствовали требованиям ГОСТа. Экспертизу провела петербургская организация «Общественный контроль». Образцы закупали в сетевых супермаркетах, сообщает «МК в Питере».

Проверку проводили в лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФБУ «Тест-С.-Петербург» и «Петербург-Экспертиза». В 2025 году бракованными также признали 100% проверенных образцов. При этом на всех банках стояла обязательная маркировка «Честный знак».

Вместо кусочков мяса массой не менее 30 г специалисты находили спрессованную обрезь, сухожилия, лимфоузлы, кровеносные сосуды, а иногда и языки. В составе консервов также обнаруживали крахмал и загуститель каррагинан, которые не были указаны на этикетке.

Содержание белка в «говядине» снизилось почти в два раза, а количество жира превышало норму в два раза. Эксперты отмечают, что многие производители перешли на «облегченный» ГОСТ. Он допускает меньше белка и больше жира. Однако даже эти требования часто нарушаются.

Роспотребнадзор объявил предостережения изготовителям, в том числе одному из петербургских заводов, а также крупным торговым сетям.

«Общественный контроль» советует петербуржцам внимательно изучать этикетки, не доверять одной только надписи «ГОСТ» и отказываться от слишком дешевых консервов.

В организации также отметили, что некачественными могут оказаться и другие продукты в магазинах Санкт-Петербурга. В пяти из 10 образцов ультрапастеризованного молока и сливок ранее нашли фальсификат.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1583

Теги

Санкт-Петербург гост
Для души Новости

Ирина Цуканова отпраздновала 90-летие в Приозерском районе

Жительница Приозерского района Ирина Николаевна Цуканова отметила 90-й день рождения 12 мая. Юбилярша получила поздравления от Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ирина Цуканова отпраздновала 90-летие в Приозерском районе - Жительница Приозерского района Ирина Николаевна Цуканова отметила 90-й день рождения 12 мая.
Фото: vk_com/wall-178746454_32673

Ирину Николаевну навестила глава Приозерского района Ирина Пьянкова. Она передала имениннице поздравления от депутата Заксобрания Ленобласти Светланы Потаповой, главы администрации Приозерского района Александра Соклакова и Совета депутатов.

В администрации Приозерского района пожелали Ирине Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы близких людей, мира, радости и благополучия.

В раннем детстве Ирина Николаевна была узницей фашистских концлагерей. После войны она восстанавливала страну из руин.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1583

Теги

Приозерский район Ленинградская область

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться