Новая инициатива позволит сохранить экологическое благополучие регионов, считает сенатор.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании лесопаркового пояса вокруг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект, ставший результатом многолетней совместной работы двух регионов, направлен на стратегическое сохранение природных ресурсов в условиях активной урбанизации.

Как подчеркнул в беседе с ЛенТВ24 сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, это решение является важным шагом для защиты «зеленых легких» агломерации. Новый статус лесных территорий станет надежным барьером против хаотичной застройки, обеспечивая комфортную среду как для нынешних, так и для будущих поколений жителей.

При этом сенатор подчеркнул, что создание зеленого пояса площадью 150 тысяч гектаров не означает превращение территории в закрытый заповедник. Напротив, концепция предусматривает развитие рекреационных пространств: регионы планируют активно обустраивать экотропы и необходимую инфраструктуру для отдыха граждан.

«Как уже отметил губернатор Александр Дрозденко, нам предстоят установление точных границ участков пояса, их картирование, внесение в ЕГРН. Статус будет во всех документах, станет своеобразным фильтром в хозяйственных решениях. Это поможет избежать сокращения пояса и ухудшения его качества», — добавил сенатор.