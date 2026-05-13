Ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» находится на финишной прямой.

В Приозерском районе Ленинградской области подходит к концу капитальный ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» протяженностью 11 километров. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства 47-го региона.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже завершили основной этап ремонта. Сейчас на дороге укладывают последние 1,3 километра асфальта и приводят в порядок прилегающую территорию.

В ближайших планах оснастить участок дороги новыми автобусными павильонами, нанести разметку и завершить работы на местных электросетях.