В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги

Новости Социум

В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги

Ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» находится на финишной прямой.

Фото: Комитет дорожного хозяйства Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области подходит к концу капитальный ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» протяженностью 11 километров. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства 47-го региона.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже завершили основной этап ремонта. Сейчас на дороге укладывают последние 1,3 километра асфальта и приводят в порядок прилегающую территорию.

В ближайших планах оснастить участок дороги новыми автобусными павильонами, нанести разметку и завершить работы на местных электросетях.

Теги

Приозерский район ремонт дорог
Новости Происшествия Главное

Более 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий есть пострадавшие.

Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области/ Архив

За минувший вторник на дорогах Ленинградской области произошло 54 аварии. Об этом 13 мая передает региональная Госавтоинспекция.

В результате трех аварий травмы получили четыре человека. Обошлось без летальных случаев.

В Петербурге за минувшие сутки произошло 294 аварии, в которых пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Погибших также нет.

Теги

Аварии в Ленобласти

