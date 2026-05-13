В Ленобласти на майских праздниках зачитывались классикой и фэнтези

В период майских праздников жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово обратились к книгам и видеоконтенту. К таким выводам пришли аналитики МТС на основе данных цифровых сервисов КИОН, изучив досуг пользователей с 1 по 11 мая 2026 года.

Согласно исследованию, спрос на аудиокниги и электронные издания в Северной столице вырос в 1,5 раза, а в Ленинградской области — почти на 30%. В топ-3 самых популярных произведений вошли:

  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;

  • «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма;

  • Фэнтези-роман «Железное пламя» Ребекки Яррос из цикла «Эмпирей».

Параллельно с ростом интереса к чтению увеличилось и потребление видеоконтента: доля просмотров фильмов и сериалов в Северо-Западном федеральном округе подскочила на 52%. Петербуржцы чаще всего смотрели детективный триллер «Отпечатки».

Эксперты отмечают, что подобная динамика характерна для праздничного периода: в условиях удлиненных выходных пользователи чаще выбирают проверенную классику и жанровые произведения, позволяющие погрузиться в захватывающий сюжет.

Исследование проведено МТС на основе обезличенных данных сервисов цифровой экосистемы компании.

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до 14 мая

Сильные дожди с грозой пройдут местами в регионе в ближайшие сутки.

В Ленинградской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, до вечера четверга в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

«Дождь. Период предупреждения с 18 ч. 13 мая до 18 ч. 14 мая. Местами ливни», — передают синоптики.

