В период майских праздников жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области массово обратились к книгам и видеоконтенту. К таким выводам пришли аналитики МТС на основе данных цифровых сервисов КИОН, изучив досуг пользователей с 1 по 11 мая 2026 года.

Согласно исследованию, спрос на аудиокниги и электронные издания в Северной столице вырос в 1,5 раза, а в Ленинградской области — почти на 30%. В топ-3 самых популярных произведений вошли:

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;

«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма;

Фэнтези-роман «Железное пламя» Ребекки Яррос из цикла «Эмпирей».

Параллельно с ростом интереса к чтению увеличилось и потребление видеоконтента: доля просмотров фильмов и сериалов в Северо-Западном федеральном округе подскочила на 52%. Петербуржцы чаще всего смотрели детективный триллер «Отпечатки».

Эксперты отмечают, что подобная динамика характерна для праздничного периода: в условиях удлиненных выходных пользователи чаще выбирают проверенную классику и жанровые произведения, позволяющие погрузиться в захватывающий сюжет.

Исследование проведено МТС на основе обезличенных данных сервисов цифровой экосистемы компании.