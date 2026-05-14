Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора и членов его семьи.

Апелляционные жалобы ответчиков отклонены. В собственность государства переходят квартиры, машино-места, автомобили и земельный участок, расположенные в Москве, Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее установлено, что Самарьянов использовал свои должностные полномочия для личного обогащения. Он покупал недвижимость и автомобили, оформляя их на близких лиц — бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Так, с 2009 по 2023 год доход его и его близких от трудовой деятельности составил около 60 млн рублей, а стоимость их имущества более 250 млн рублей.