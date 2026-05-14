weather 7.6°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора

Новости Происшествия Главное

Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора и членов его семьи.

Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора - Апелляционные жалобы ответчиков отклонены.
Скрин видео: Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Апелляционные жалобы ответчиков отклонены. В собственность государства переходят квартиры, машино-места, автомобили и земельный участок, расположенные в Москве, Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее установлено, что Самарьянов использовал свои должностные полномочия для личного обогащения. Он покупал недвижимость и автомобили, оформляя их на близких лиц — бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Так, с 2009 по 2023 год доход его и его близких от трудовой деятельности составил около 60 млн рублей, а стоимость их имущества более 250 млн рублей.

Вам будет интересно
Суд Петербурга изъял имущество на 220 млн рублей у экс-замглавы Росавтодора
Имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и его семьи на 220 млн рублей изъяли в доход государства. Такое решение прин...
29.01.2026
593

Теги

суд конфискация имущества Росавтодор
Новости Происшествия

Леноблводоканал проведет единый день приема граждан 14 мая

В четверг, 14 мая, во всех районах, где работает Леноблводоканал, пройдет единый день приема граждан.

Начальники производственных управлений будут вести прием с 13:00 до 15:00. Жители смогут задать вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения, сообщить о проблемах в этих сферах и предложить идеи по улучшению работы служб.

Для удобства граждан адреса и контакты соответствующих управлений опубликованы на сайте в разделе «Информация о приеме граждан».

Вам будет интересно
Все районы Ленобласти завершат отопительный сезон до конца недели
В большинстве муниципальных образований перешли на летний режим работы. Почти вся Ленинградская область завершила отопительный сезон 2025–2026 г...
13.05.2026
175

Теги

Леноблводоканал Ленобласть прием граждан

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться