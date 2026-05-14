Дрозденко: профилактическую работу с молодежью необходимо усиливать

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. Мероприятие прошло под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Михайлович Руденя.

Фото: t. me/drozdenko_au_lo

В обсуждении участвовали министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов, представители Росмолодежь, общества Российское общество «Знание», главы регионов Северо-Запада, а также руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

Участники совещания обсудили причины вовлечения подростков в противоправную деятельность и отметили, что зарубежные структуры ведут целенаправленную работу по воздействию на молодежь, используя в том числе профессиональные психологические методы через интернет и социальные сети.

«Поэтому ключевой вывод совещания — необходимо кратно усилить профилактическую и разъяснительную работу. Причём везде: в школах, колледжах, спортивных секциях, домах культуры, в интернете и социальных сетях», - отметил Дрозденко.

Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию с родителями и поддержке классных руководителей. Также было объявлено о планах запуска в СЗФО совместного проекта Минпросвещения и общества «Знание», направленного на повышение роли классных руководителей и поддержку их работы с подростками.

По итогам совещания для регионов округа подготовлены рекомендации по усилению межведомственной профилактической работы.

Дрозденко молодежь Ленобласть СЗФО
Для души Новости

В Зеленогорске влюбленный дятел устроил барабанное шоу

В Зеленогорске дятел устроил настоящее барабанное шоу, чтобы понравиться невесте.

Видео: Станислав Крутоверцев, Каждой твари по паре / Павел Глазков.

В качестве ударного инструмента он использует осветительный плафон, чтобы звук был более мощным. Обычно дятлы стучат по сухим стволам деревьев, но этот находчивый самец решил использовать более оригинальный способ. Вероятно, его действия помогут ему добиться успеха у противоположного пола, ведь самки выбирают женихов по качеству их трели, пишет биолог Павел Глазков.

дятел Павел Глазков зеленогорск

