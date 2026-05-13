Уголовное дело о хулиганстве в отношении троих несовершеннолетних из Тихвина передали в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 февраля нетрезвые молодые люди избили троих мужчин в общественном месте Тихвина. Повод для драки был незначительным, а обвиняемые действовали умышленно.

В конце февраля председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на жителя Тихвина группой подростков. Уголовное дело направили в суд.

За хулиганство обвиняемым грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.