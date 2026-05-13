Троих подростков будут судить за избиение троих мужчин в Тихвине

Троих подростков будут судить за избиение троих мужчин в Тихвине

Уголовное дело о хулиганстве в отношении троих несовершеннолетних из Тихвина передали в суд для рассмотрения по существу.

Фото: паблик «Тихвинская Сорока»

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 февраля нетрезвые молодые люди избили троих мужчин в общественном месте Тихвина. Повод для драки был незначительным, а обвиняемые действовали умышленно.

В конце февраля председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на жителя Тихвина группой подростков. Уголовное дело направили в суд.

За хулиганство обвиняемым грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

Тихвин Ленинградская область
Новости

Ирина Цуканова отпраздновала 90-летие в Приозерском районе

Жительница Приозерского района Ирина Николаевна Цуканова отметила 90-й день рождения 12 мая. Юбилярша получила поздравления от Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Фото: vk_com/wall-178746454_32673

Ирину Николаевну навестила глава Приозерского района Ирина Пьянкова. Она передала имениннице поздравления от депутата Заксобрания Ленобласти Светланы Потаповой, главы администрации Приозерского района Александра Соклакова и Совета депутатов.

В администрации Приозерского района пожелали Ирине Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы близких людей, мира, радости и благополучия.

В раннем детстве Ирина Николаевна была узницей фашистских концлагерей. После войны она восстанавливала страну из руин.

Приозерский район Ленинградская область

