Любимое многими растение, как оказалось, может стать причиной недомогания.

Ботаник Татьяна Хрынова посоветовала россиянам не хранить свежие ветви сирени дома. По словам эксперта, это растение может привести к сильной головной боли и даже аритмии и ухудшению зрения.

«Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль», — цитирует эксперта РИА Новости.

Всему виной вещество под названием сирингин, которое содержится в цветках растения. Оно представляет собой сердечный гликозид, при чрезмерном вдыхании которого можно столкнуться с ухудшением самочувствия.

