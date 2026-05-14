Эксперт объяснила, почему ветви сирени нельзя оставлять дома

Любимое многими растение, как оказалось, может стать причиной недомогания. 

Ботаник Татьяна Хрынова посоветовала россиянам не хранить свежие ветви сирени дома. По словам эксперта, это растение может привести к сильной головной боли и даже аритмии и ухудшению зрения.

«Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль», —  цитирует эксперта РИА Новости.

Всему виной вещество под названием сирингин, которое содержится в цветках растения. Оно представляет собой сердечный гликозид, при чрезмерном вдыхании которого можно столкнуться с ухудшением самочувствия.

Новости Происшествия

Житель Ленобласти пойдет под суд за расправу над приятелем

23-летний житель Лужского района задушил своего знакомого в ходе застолья.

В Лужском районе Ленинградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве. Перед судом предстанет 23-летний местный житель.

По версии следствия, 4 марта этого года в поселке Осьмино обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, задушил своего 30-летнего знакомого. 


 
«По ходатайству следствия судом обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК по Ленинградской области.
 

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
