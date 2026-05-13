Роспотребнадзор представил список регионов, где клещи чаще всего являются переносчиками опасных вирусов.
Ленинградская область попала в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом после укусов клещей. Это следует из данных, публикуемых Роспотребнадзором.
Среди других эндемичных по клещевому энцефалиту регионов СЗФО оказались Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская области, а также республики Карелия и Коми.
Ранее россиянам назвали два неожиданных способа защиты от клещей.
Фото на миниатюре: magnific/ erik-karits-2093459