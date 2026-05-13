Также нарушителя приговорили к обязательным работам.

Лужский городской суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Ранее против нарушителя возбудили уголовное дело.

По материалам суда, в августе 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь сел за руль, будучи нетрезвым. В итоге фигуранту уголовного дела назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на два года. Также суд постановил конфисковать автомобиль, принадлежащий подсудимому, обратив его в собственность государства.