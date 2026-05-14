При выборе жилья риелторы советуют оценивать не только базовые характеристики.

Инвестиционная привлекательность жилья в ближайшие годы будет зависеть от пяти ключевых факторов. Об этом агентству «Прайм» рассказала сооснователь девелоперской компании October Group Марины Маловик.

Первое — это «гибкость» планировок. Квартиры с возможностью легкого зонирования пространства без переделок станут приоритетными для покупателей, стремящихся адаптировать жилье под свои нужды.

Во-вторых, критически важна безбарьерная среда. Наличие широких тротуаров и иной коммунальной инфраструктуры — это не только комфорт жителей, но и задел на будущее, в котором роботы-доставщики станут обычной практикой.

Третьим важным аспектом является многоуровневое благоустройство, включая наличие кладовых и машино-мест с возможностью зарядки электромобилей. Четвертый фактор — наличие приватных открытых пространств, таких как террасы или лоджии, спрос на которые в Москве вырос уже на 75% за последние три года.

Наконец, концепция «пятиминутного города» и многофункциональные дворы без машин, дополненные коворкингами и колясочными в подъездах. Это еще один фактор, который в будущем повлияет на стоимость квадратных метров.