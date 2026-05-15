weather 10.1°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / В ЛОКБ спасли пациента из Сочи с опухолью, от которого отказались в другой больнице

Новости Социум Главное

В ЛОКБ спасли пациента из Сочи с опухолью, от которого отказались в другой больнице

В Ленинградской областной клинической больнице спасли 65-летнего пациента из Сочи после выявления злокачественной опухоли печени на фоне цирроза и проблем с сердцем.

В ЛОКБ спасли пациента из Сочи с опухолью, от которого отказались в другой больнице - В Ленинградской областной клинической больнице спасли 65-летнего пациента из Сочи после выявления зл
Фото: vk_com/wall-37854730_13810

Алексей Владимирович вел активный образ жизни и впервые обратился за медицинской помощью в 65 лет. В октябре 2025 года у мужчины обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Тогда же в печени выявили злокачественную опухоль, возникшую на фоне цирроза.

В другой больнице пациенту отказали в операции из-за высоких кардиологических рисков и отсутствия профильного отделения для их коррекции. В ЛОКБ мужчине помогла мультидисциплинарная команда врачей. Анестезиологи оценили все риски и допустили пациента до операции.

Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 1 Дмитрий Бояринов выполнил стандартный объем вмешательства. Врачи удалили левую долю печени вместе с опухолью. Операция прошла успешно, а послеоперационный период – без осложнений.

Через месяц пациенту удалили дренажи. Сейчас Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. В дальнейшем ему предстоит наблюдаться в больнице каждые 3 месяца.

Вам будет интересно
Врач назвал первые признаки рака, которые проявляются по утрам
Фото: Freepik. Как сообщает Neva.Today, британские эксперты назвали два ночных симптома, которые могут указывать на онкологические заболевания и часто...
26.08.2025
5455

Теги

ЛОКБ здоровье Сочи Ленинградская область
Новости Экономика

Для начинающих водителей ОСАГО подорожало до 25 тысяч рублей

Для начинающих водителей ОСАГО подорожало до 25 тысяч рублей - Начинающие водители в России столкнулись с заметным ростом стоимости ОСАГО.
Фото: Freepik.

Начинающие водители в России столкнулись с заметным ростом стоимости ОСАГО. За год средняя цена полиса для этой категории автомобилистов выросла на 17% и достигла 25,3 тысячи рублей, сообщает «Петроград» со ссылкой на данные аналитических сервисов.

Для водителей, которые часто попадают в ДТП, страховка обходится еще дороже. В среднем полис для них стоит около 32,4 тысячи рублей. Эксперты связывают подорожание с изменением тарифной политики и ростом расходов страховых компаний.

Одной из причин специалисты называют решение Центробанка расширить тарифный коридор ОСАГО на 15% в обе стороны в декабре 2025 года.

После этого страховщики начали активнее применять повышенные базовые ставки для молодых и неопытных водителей. Дополнительно на рынок повлиял рост цен на автозапчасти. Из-за этого увеличились суммы страховых выплат, что также отразилось на стоимости полисов.

Вам будет интересно
На что смотрят сотрудники ДПС, останавливая автомобили
Фото: Freepik. Водители, проезжая мимо патруля ДПС, думают, что внимание инспектора привлекают скорость, состояние автомобиля или номерные знаки. Одна...
04.04.2025
4863

Теги

осаго Санкт-Петербург

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться