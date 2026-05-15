В Приозерском районе проходят соревнования, объединившие ветеранские команды со всей Ленинградской области

С 13 по 15 мая на туристско-спортивной базе «Связист» в Приозерском районе при поддержке гранта губернатора региона проходит VIII Спартакиада ветеранов. 

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В турнире участвуют 21 команда — всего 150 спортсменов из каждого района. Самому возрастному участнику, представляющему сборную Тосненского района, исполнилось 93 года. В каждой команде — опытные спортсмены, которые много лет развивают ветеранское спортивное движение у себя в районах, проводят соревнования и вовлекают в активный образ жизни других.

В этом году Спартакиада проходит под девизом «Мы едины, мы непобедимы» — слова, которые ветераны подтверждают не только духом, но и спортивной формой. О первом дне соревнований можно узнать в фоторепортаже комитета общественных коммуникаций.

Мужчина откусил оппоненту ухо во время драки возле бара в Петербурге

Мужчину задержали после драки возле бара на улице Жуковского в Санкт-Петербурге в ночь на 14 мая.

Фото: Росгвардия

По предварительным данным, 27-летний местный житель вышел из дома, чтобы сделать замечание компании посетителей бара, которые шумели на улице.

Словесная перепалка переросла в драку. Во время конфликта мужчина избил 24-летнего оппонента и укусил его за ухо.

Медики диагностировали у пострадавшего травматическую ампутацию части ушной раковины. Мужчину госпитализировали. Задержанного доставили в отдел полиции росгвардейцы.

