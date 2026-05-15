С 13 по 15 мая на туристско-спортивной базе «Связист» в Приозерском районе при поддержке гранта губернатора региона проходит VIII Спартакиада ветеранов.

В турнире участвуют 21 команда — всего 150 спортсменов из каждого района. Самому возрастному участнику, представляющему сборную Тосненского района, исполнилось 93 года. В каждой команде — опытные спортсмены, которые много лет развивают ветеранское спортивное движение у себя в районах, проводят соревнования и вовлекают в активный образ жизни других.

В этом году Спартакиада проходит под девизом «Мы едины, мы непобедимы» — слова, которые ветераны подтверждают не только духом, но и спортивной формой. О первом дне соревнований можно узнать в фоторепортаже комитета общественных коммуникаций.