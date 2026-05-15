Новости Происшествия

Электричка сбила неизвестного между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф

Электропоезд насмерть сбил мужчину на участке железной дороги между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф в Санкт-Петербурге вечером 14 мая.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, это случилось на 31-м километре 8-го пикета.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина погиб. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть транспортной полиции. Личность погибшего устанавливается. Задержек в движении поездов не допустили.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.

Новый Петергоф Старый Петергоф
Новости Происшествия

Школьница на электросамокате попала под КамАЗ в Колпино

В Колпино правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с пострадавшей несовершеннолетней.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, вечером 14 мая скорая забрала 17-летнюю пострадавшую с перекрестка улицы Машиностроителей и Заводского проспекта в Колпино. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с закрытой травмой груди и закрытым переломом фаланги пальца на стопе.

Со слов пострадавшей, она двигалась по улице Машиностроителей в сторону Заводского проспекта на электросамокате и, выехав на проезжую часть, столкнулась с грузовым автомобилем. По факту ДТП полиция проводит проверку.

ДТП колпино подросток Электросамокат

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026
10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026
21:30 11.05.2026

