Электропоезд насмерть сбил мужчину на участке железной дороги между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф в Санкт-Петербурге вечером 14 мая.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, это случилось на 31-м километре 8-го пикета.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина погиб. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть транспортной полиции. Личность погибшего устанавливается. Задержек в движении поездов не допустили.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.