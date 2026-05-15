Артисты театра из Донецкой области начали свои гастроли по Ленинградской области со спектакля в театре «Святая крепость» на сцене Выборга.

Гостям показали постановку «Любимчик императрицы» — яркое, костюмное, полное интриг историческое представление в жанре музыкальной комедии. Действие разворачивается в галантном XVIII веке и рассказывает невероятные истории, происходившие при дворе Екатерины Великой.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова отметила, что на театральных сценах региона всегда происходит что-то интересное — премьеры, необычные постановки, выступления приезжих трупп.

«И гастроли Мариупольского театра отлично в этот ряд встают: со своей школой и взглядом на русскую драматургию. Для местных зрителей это шанс увидеть что-то непривычное — живую, непривычную историю», — подчеркнула Мельникова.

Для юных театралов коллектив из Мариуполя подготовил отдельный подарок — постановку по мотивам русских народных сказок «Царевна-лягушка».