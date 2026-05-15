Мариупольский театр открыл гастроли в Ленинградской области спектаклем «Любимчик императрицы»

Мариупольский театр открыл гастроли в Ленинградской области спектаклем «Любимчик императрицы»

Артисты  театра из Донецкой области начали свои гастроли по Ленинградской области со спектакля в театре «Святая крепость» на сцене Выборга.

Гостям показали постановку «Любимчик императрицы» — яркое, костюмное, полное интриг историческое представление в жанре музыкальной комедии. Действие разворачивается в галантном XVIII веке и рассказывает невероятные истории, происходившие при дворе Екатерины Великой.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова отметила, что на театральных сценах региона всегда происходит что-то интересное — премьеры, необычные постановки, выступления приезжих трупп.

«И гастроли Мариупольского театра отлично в этот ряд встают: со своей школой и взглядом на русскую драматургию. Для местных зрителей это шанс увидеть что-то непривычное — живую, непривычную историю», — подчеркнула Мельникова.

Для юных театралов коллектив из Мариуполя подготовил отдельный подарок — постановку по мотивам русских народных сказок «Царевна-лягушка».

Выборг «Святая крепость»
Ленобласть получила более 500 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий выделил Ленобласти 538,16 млн рублей на второй этап программы расселения аварийного жилья.

Всего на этот этап будет направлено 1,6 млрд рублей, основную часть — более 1 млрд рублей — предоставит областной бюджет. На эти средства планируется расселить почти 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 557 жителей в 16 муниципальных образованиях, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Параллельно завершается первый этап программы. До конца 2026 года планируется расселить 6,2 тыс. кв. м аварийного жилья, квартиры получат 460 человек.

«Квартиры на первых этапах покупаем на вторичном рынке. Это самый быстрый путь, чтобы семьи переехали из аварийных домов в нормальное жильё. Дома с изношенными стенами должны уходить с карты области, а люди — получать понятное решение по своему жилью», - отметил глава региона.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
