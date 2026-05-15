Главного инженера будут судить после гибели рабочего в Луге

Главного инженера будут судить после гибели рабочего в Луге

Главный инженер предстанет перед судом в Луге по делу о нарушении правил охраны труда, после которого один рабочий погиб, а еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщили в Следкоме, в 2025 году в спортивном зале два сотрудника меняли неработающие светильники. Во время работ мужчины сорвались с высоты шести метров и упали на бетонный пол.

Оба рабочих получили травмы. Один из них скончался в день случившегося. По данным следствия, 57-летний главный инженер организации не выполнил возложенные на него обязанности по соблюдению требований охраны труда.

К настоящему моменту доказательства собраны. Уголовное дело направили в суд.

Ленинградская область луга
Лапароскопическую операцию по удалению паховой грыжи внедрили в Приозерской больнице

Врачи
Фото: Freepik.

Лапароскопическое устранение паховой грыжи начали проводить в Приозерской больнице. Как рассказали в Комитете по здравоохранению, операция проводится через несколько точечных проколов брюшной стенки под видеоконтролем.

Такой метод позволяет хирургу бережно работать с тканями, точно устанавливать сетчатый имплант и надежно укреплять грыжевые ворота без широких разрезов и травмирования мышц.

Вмешательство помогает устранить грыжу со стороны брюшной полости и укрепить заднюю стенку пахового канала. Для пациента это означает отсутствие больших разрезов, минимальный болевой синдром и более легкое восстановление.

Приозерская больница Ленинградская область

