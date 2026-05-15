Главный инженер предстанет перед судом в Луге по делу о нарушении правил охраны труда, после которого один рабочий погиб, а еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщили в Следкоме, в 2025 году в спортивном зале два сотрудника меняли неработающие светильники. Во время работ мужчины сорвались с высоты шести метров и упали на бетонный пол.

Оба рабочих получили травмы. Один из них скончался в день случившегося. По данным следствия, 57-летний главный инженер организации не выполнил возложенные на него обязанности по соблюдению требований охраны труда.

К настоящему моменту доказательства собраны. Уголовное дело направили в суд.