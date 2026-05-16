Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с руководителями профильных комитетов и районов. Обсуждались вопросы ускорения выдачи земельных участков многодетным семьям и другим льготным категориям граждан, а также проблемы развития инфраструктуры на выделяемых территориях.

Губернатор поручил администрациям выполнить план КУГИ на 2026 год по предоставлению участков. По итогам встречи стороны договорились сделать расчет резервов, разработать законопроекты о минимальных базовых требованиях к инфраструктуре земельных участков, а также проработать механизм субсидий для развития инфраструктуры. Кроме того, по словам Александра Дрозденко, было принято решение продолжить инвентаризацию земель, поиск свободных участков, программу принятия пожертвований земли.

«Мы должны найти максимально правильное решение для жителей Ленинградской области. Их интересы — главное. Но так, чтобы мы эти обязательства выполнили», - заявил губернатор.