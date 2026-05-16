Губернатор Ленобласти поручил ускорить выдачу земельных участков многодетным семьям и другим льготным категориям

Губернатор Ленобласти поручил ускорить выдачу земельных участков многодетным семьям и другим льготным категориям

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с руководителями профильных комитетов и районов. Обсуждались вопросы ускорения выдачи земельных участков многодетным семьям и другим льготным категориям граждан, а также проблемы развития инфраструктуры на выделяемых территориях.

Фото: t. me/drozdenko_au_lo

Губернатор поручил администрациям выполнить план КУГИ на 2026 год по предоставлению участков. По итогам встречи стороны договорились сделать расчет резервов, разработать законопроекты о минимальных базовых требованиях к инфраструктуре земельных участков, а также проработать механизм субсидий для развития инфраструктуры. Кроме того, по словам Александра Дрозденко, было принято решение продолжить инвентаризацию земель, поиск свободных участков, программу принятия пожертвований земли.

«Мы должны найти максимально правильное решение для жителей Ленинградской области. Их интересы — главное. Но так, чтобы мы эти обязательства выполнили», - заявил губернатор.

многодетные семьи Ленобласть Дрозденко льготы льготники
Новости Происшествия

Кондуктор автобуса в Сосновом Бору оштрафована за оскорбление подростка

Работница транспортного предприятия привлечена к ответственности за оскорбление несовершеннолетнего пассажира. Причиной стало обращение законного представителя подростка в городскую прокуратуру.

Фото: ivbg.ru.

Инцидент произошел еще в феврале 2026 года. В автобусе в Сосновом Бору между пассажиркой и кондуктором возник конфликт. За пассажирку вступился подросток, за что и был оскорблен.

Прокурор вынес постановление об административном нарушении, и суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

штраф кондуктор Сосновый Бор Ленобласть

