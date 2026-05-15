Фонд развития территорий выделил Ленобласти 538,16 млн рублей на второй этап программы расселения аварийного жилья.

Всего на этот этап будет направлено 1,6 млрд рублей, основную часть — более 1 млрд рублей — предоставит областной бюджет. На эти средства планируется расселить почти 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 557 жителей в 16 муниципальных образованиях, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Параллельно завершается первый этап программы. До конца 2026 года планируется расселить 6,2 тыс. кв. м аварийного жилья, квартиры получат 460 человек.

«Квартиры на первых этапах покупаем на вторичном рынке. Это самый быстрый путь, чтобы семьи переехали из аварийных домов в нормальное жильё. Дома с изношенными стенами должны уходить с карты области, а люди — получать понятное решение по своему жилью», - отметил глава региона.