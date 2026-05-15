weather 10.6°
$ 73.14
86.29

Главная / Новости / Ленобласть получила более 500 млн рублей на расселение аварийного жилья

Новости Социум Главное

Ленобласть получила более 500 млн рублей на расселение аварийного жилья

Фонд развития территорий выделил Ленобласти 538,16 млн рублей на второй этап программы расселения аварийного жилья.

Ленобласть получила более 500 млн рублей на расселение аварийного жилья - Всего на этот этап будет направлено 1,6 млрд рублей, основную часть — более 1 млрд рублей — предоста
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

Всего на этот этап будет направлено 1,6 млрд рублей, основную часть — более 1 млрд рублей — предоставит областной бюджет. На эти средства планируется расселить почти 9,7 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получат 557 жителей в 16 муниципальных образованиях, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Параллельно завершается первый этап программы. До конца 2026 года планируется расселить 6,2 тыс. кв. м аварийного жилья, квартиры получат 460 человек.

«Квартиры на первых этапах покупаем на вторичном рынке. Это самый быстрый путь, чтобы семьи переехали из аварийных домов в нормальное жильё. Дома с изношенными стенами должны уходить с карты области, а люди — получать понятное решение по своему жилью», - отметил глава региона.

Вам будет интересно
Более 12 тысяч путевок в санатории приобрели для льготников из Петербурга и Ленобласти
Отделение Социального фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти с начала года направило 425 млн рублей на приобретение путевок в санатории для льг...
15.05.2026
157

Теги

расселение аварийного жилья аварийное жилье Фонд развития территорий
Новости Происшествия

Электричка сбила неизвестного между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф

Электропоезд насмерть сбил мужчину на участке железной дороги между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф в Санкт-Петербурге вечером 14 мая.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, это случилось на 31-м километре 8-го пикета.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина погиб. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть транспортной полиции. Личность погибшего устанавливается. Задержек в движении поездов не допустили.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.

Вам будет интересно
Петербуржца случайно столкнули на рельсы на станции метро «Невский проспект»
По информации ivbg.ru, 17 августа в поликлинику № 114 Приморского района Санкт-Петербурга самостоятельно обратился 38-летний житель Коломяжского просп...
19.08.2022
3582

Теги

Новый Петергоф Старый Петергоф

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться