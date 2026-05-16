Директор финансовой компании Павел Анисимов посоветовал россиянам снимать наличные преимущественно в банкоматах своего банка, особенно если они находятся в отделениях или охраняемых зонах. Это поможет избежать дополнительных комиссий.

При использовании банкоматов других банков могут взиматься комиссии как со стороны владельца устройства, так и по тарифам обслуживающего банка. Поэтому перед снятием крупных сумм рекомендуется проверять условия в мобильном приложении, пишет «Прайм».

Особое внимание стоит уделить банкоматам в аэропортах, торговых центрах и туристических зонах. В этих местах пользователи часто торопятся и могут не заметить комиссию.

Уличные банкоматы, особенно в плохо освещенных местах, также представляют риск. На них могут быть установлены устройства для считывания данных карт. Перед использованием банкомата рекомендуется внимательно осмотреть его на предмет следов вмешательства. Шаткие элементы или посторонние детали могут быть признаком скимминга.