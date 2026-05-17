Главная / Для души / Искусственная волна для занятий серфингом появилась в Ленобласти

Искусственная волна для занятий серфингом появилась в Ленобласти

Самая большая искусственная волна океанического типа в России начала принимать гостей в Первомайском сельском поселении Выборгского района.

Гидротехнический комплекс для занятий серфингом имитирует условия настоящего океана. Волна не просто создает поток воды, а движется вперед, как в море.

Главной задачей создателей проекта было сделать катание на серфе максимально похожим на реальный океанический опыт. Для этого использовали специальную технологию. Устройство генерирует волны длиной около 120 метров каждые две минуты.

Особое внимание на открытии уделили социальной программе. В катании приняли участие воспитанники Центра святителя Василия Великого. Многие ребята впервые попробовали серфинг. Профессионалы объясняли участникам правила поведения на воде и показывали собственное мастерство.

В планах создателей проекта – сделать искусственную волну всесезонной.

серфинг Ленинградская область Выборгский район
Редкий парад планет можно будет увидеть невооруженным глазом в июне

Жители России смогут наблюдать мини-парад планет 12 июня. В этот день Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию у западного горизонта.

Как сообщают в обсерватории Университета Решетнева, три планеты будут видны невооруженным глазом после заката. Астрономы советуют повторить наблюдения 17 июня. Тогда к ряду планет присоединится тонкий серп Луны.

Кроме того, 12 июня Луна пройдет рядом с Марсом в созвездии Овна. Расстояние между планетой и спутником Земли составит около пяти градусов. Наблюдатели смогут увидеть их одновременно.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
