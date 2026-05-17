Самая большая искусственная волна океанического типа в России начала принимать гостей в Первомайском сельском поселении Выборгского района.

Гидротехнический комплекс для занятий серфингом имитирует условия настоящего океана. Волна не просто создает поток воды, а движется вперед, как в море.

Главной задачей создателей проекта было сделать катание на серфе максимально похожим на реальный океанический опыт. Для этого использовали специальную технологию. Устройство генерирует волны длиной около 120 метров каждые две минуты.

Особое внимание на открытии уделили социальной программе. В катании приняли участие воспитанники Центра святителя Василия Великого. Многие ребята впервые попробовали серфинг. Профессионалы объясняли участникам правила поведения на воде и показывали собственное мастерство.

В планах создателей проекта – сделать искусственную волну всесезонной.