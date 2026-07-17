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Выпускница в Петербурге пришла на ЕГЭ в умных очках

Однако это не помогло девушке сдать экзамен — ее удалили с аудитории.

В Петербурге выпускница пыталась сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) при помощи умных очков. Несмотря на тщательную подготовку, девушку поймали и удалили с аудитории. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как отметили в городском Комитете по образованию, всего с экзаменов в этом году из-за шпаргалок удалили 11 человек. У троих из них нашли телефоны, а одна из выпускниц и вовсе пронесла умные очки.  Результаты всех попавшихся на обмане в итоге аннулировали.

Аналогичный случай с умными очками произошел в Ленобласти в прошлом году. Тогда выпускница также пыталась схитрить и взяла на экзамен цифрового помощника, но он ей не помог.

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Фото на миниатюре: pxhere

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Водителя осудили за смертельное ДТП у трамвайной остановки в Петербурге

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 2 годам колонии-поселения за смертельное ДТП у трамвайной остановки. Авария произошла утром 22 октября 2025 года на Среднеохтинском проспекте.

По данным суда, водитель Ford Focus ехала по левой полосе со скоростью около 60 км/ч. Приближаясь к остановившемуся трамваю маршрута № 23, женщина не снизила скорость. Автомобиль сбил пассажирку, которая вышла из трамвая и переходила проезжую часть. Пострадавшую госпитализировали, однако 27 октября она скончалась от полученных травм.

В суде водитель полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что решила, будто трамвай уже начал движение, а предупреждающее табло не заметила, поскольку смотрела в правое боковое зеркало.

Красногвардейский районный суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ее лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденной более 2,16 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

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