Однако это не помогло девушке сдать экзамен — ее удалили с аудитории.
В Петербурге выпускница пыталась сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) при помощи умных очков. Несмотря на тщательную подготовку, девушку поймали и удалили с аудитории. Об этом стало известно «Фонтанке».
Как отметили в городском Комитете по образованию, всего с экзаменов в этом году из-за шпаргалок удалили 11 человек. У троих из них нашли телефоны, а одна из выпускниц и вовсе пронесла умные очки. Результаты всех попавшихся на обмане в итоге аннулировали.
Аналогичный случай с умными очками произошел в Ленобласти в прошлом году. Тогда выпускница также пыталась схитрить и взяла на экзамен цифрового помощника, но он ей не помог.
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