Российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Об этом сообщают в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении, делятся на общие и целевые.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», – говорится в сообщении

До 10 баллов при поступлении можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту.

Дополнительные баллы также могут дать за дополнительное образование творческой или спортивной направленности, а также за статус победителя или призера национального либо международного чемпионата «Абилимпикс».

«К целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения», – следует из сообщения

При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за целевые достижения начисляют 5 баллов. Для аспирантуры предусмотрено от 1 до 5 баллов.

В Минобрнауки также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно предоставить не позднее дня завершения приема документов.