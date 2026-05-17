Велосипедист попал под колеса автомобиля у пешеходного перехода на Воронцовском бульваре, 17, в Мурино Всеволожского района 17 мая около 08:00. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях.
По словам местных жителей, в 08:20 на место прибыли сотрудники скорой помощи. Однако спасти пострадавшего, по предварительным данным, не удалось. Сообщается, что велосипедиста сбила «Газель».
Местные жители связывают аварию с неправильной парковкой у пешеходного перехода.
По их словам, водители оставляют автомобили рядом с «зеброй» и перекрывают обзор другим участникам движения. Из-за этого пешеходов и велосипедистов, которые выходят или выезжают из-за припаркованных машин, можно заметить слишком поздно.
В Минобрнауки рассказали, как законно увеличить шанс на поступление в вуз
Российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Об этом сообщают в пресс-службе Минобрнауки.
В ведомстве уточнили, что достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении, делятся на общие и целевые.
«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», – говорится в сообщении
До 10 баллов при поступлении можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту.
Дополнительные баллы также могут дать за дополнительное образование творческой или спортивной направленности, а также за статус победителя или призера национального либо международного чемпионата «Абилимпикс».
«К целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения», – следует из сообщения
При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за целевые достижения начисляют 5 баллов. Для аспирантуры предусмотрено от 1 до 5 баллов.
В Минобрнауки также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно предоставить не позднее дня завершения приема документов.