weather 12.8°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / Велосипедиста насмерть сбили во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Велосипедиста насмерть сбили во Всеволожском районе

Велосипедист попал под колеса автомобиля у пешеходного перехода на Воронцовском бульваре, 17, в Мурино Всеволожского района 17 мая около 08:00. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях.

Велосипедиста насмерть сбили во Всеволожском районе - Велосипедист попал под колеса автомобиля у пешеходного перехода на Воронцовском бульваре, 17, в Мури
Фото: «Девяткино online | Мурино»

По словам местных жителей, в 08:20 на место прибыли сотрудники скорой помощи. Однако спасти пострадавшего, по предварительным данным, не удалось. Сообщается, что велосипедиста сбила «Газель».

Местные жители связывают аварию с неправильной парковкой у пешеходного перехода.

По их словам, водители оставляют автомобили рядом с «зеброй» и перекрывают обзор другим участникам движения. Из-за этого пешеходов и велосипедистов, которые выходят или выезжают из-за припаркованных машин, можно заметить слишком поздно.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Вам будет интересно
Иномарка снесла мать с детьми в Петербурге. Девочкам сегодня исполнилось 10 лет
Водитель выехал на тротуар и сбил пешеходов в Пушкине 19 марта около 14:30. В больницу с тяжелыми травмами доставили женщину и двух детей. Фото: проку...
19.03.2026
3260

Теги

Всеволожский район ДТП Ленинградская область Мурино
Новости Социум Главное

В Минобрнауки рассказали, как законно увеличить шанс на поступление в вуз

Школа
Фото: Freepik.

Российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Об этом сообщают в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении, делятся на общие и целевые.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», – говорится в сообщении

До 10 баллов при поступлении можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, а также прохождение военной службы по призыву или контракту.

Дополнительные баллы также могут дать за дополнительное образование творческой или спортивной направленности, а также за статус победителя или призера национального либо международного чемпионата «Абилимпикс».

«К целевым индивидуальным достижениям относится участие в мероприятиях по профориентации, проводимых заказчиком целевого обучения. Они учитываются при приеме на целевое обучение в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения», – следует из сообщения

При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за целевые достижения начисляют 5 баллов. Для аспирантуры предусмотрено от 1 до 5 баллов.

В Минобрнауки также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно предоставить не позднее дня завершения приема документов.

Вам будет интересно
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на за...
11.05.2026
722

Теги

минобрнауки Россия

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться